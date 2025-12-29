Самара приняла первый Всероссийский семинар в сфере наставничества для Защитников Отечества

Он объединил ветеранов специальной военной операции из разных регионов России, стремящихся стать наставниками для молодого поколения.

«В Самаре и области в целом сделано многое в части поддержки бойцов и их семей. Ассоциация ветеранов СВО городского округа Самара входит в Ассоциацию ветеранов СВО, которая объединяет под своим крылом всю область и является частью всероссийской организации. Есть и глубоко личные истории, о которых не принято рассказывать – о том, как парням не позволили упасть духом, нашли работу, помогли, буквально втянули в мирную жизнь и дали ориентиры. Сейчас у Ассоциации, которую возглавляет Денис Михайлин, особая задача. Нужно больше работать с молодежью, тем более что в следующем году Самара станет Юнармейской столицей России. Уверен, что Роспатриотцентр поддержит некоторые мероприятия»,

– отметил глава города Самары Иван Носков.

В течение трёх дней эксперты в области педагогики, психологии, социального проектирования и патриотической работы провели для участников семинара лекции, мастер-классы и стратегические сессии.

Вся информация о деятельности Ассоциации доступна в телеграм-канале https://t.me/svoiryadomsamara/634.