Главные новости:
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Самарцам разъясняют: прибор учёта воды – реальный способ экономии

132
Самарцам разъясняют: прибор учёта воды – реальный способ экономии

 

Установка приборов учёта воды – не формальность, а действенный инструмент контроля расходов. Требование об их наличии закреплено федеральным законодательством: при технической возможности каждый житель обязан установить счётчики в своей квартире.

Практика показывает, что приборы учёта позволяют существенно сократить платежи. По данным «РКС-Самара», почти 40% горожан до сих пор оплачивают водоснабжение по нормативу. В результате семья из четырёх человек без счётчиков переплачивает за воду почти в пять раз.

Ресурсоснабжающее предприятие рекомендует ответственно относиться к потребляемым ресурсам и оплате и обязательно установить счётчики на воду. Сделать это можно разными способами, в том числе с помощью «РКС-Самара». Подробная информация доступна по ссылке: https://samcomsys.ru/messages/17658

При наличии счётчиков показания необходимо передавать каждый месяц. Удобнее всего это делать через сервисы «РКС-Самара»:

- личный кабинет на сайте samcomsys.ru https://lk.roscomsys.ru/login

- мобильное приложение РКС,

- голосовой робот по тел. 207-25-40,

- телеграм-бот «РКС_Помощник» @Roscomsysru_bot

 

Теги: РКС-Самара

Новости по теме
Почти 9 000 самарцев не могут сейчас выехать заграницу из-за долгов за воду перед "РКС-Самара"
25 декабря 2025, 12:12
При наличии задолженности свыше 10 000 рублей судебные приставы вправе ограничить выезд заграницу и заблокировать банковские счета и карты; ЖКХ
356
До 26 декабря все абоненты «РКС-Самара» могут получить на выбор сладкий подарок или скидку
24 декабря 2025, 11:57
Акция – традиционный способ поблагодарить всех надежных абонентов, которые заканчивают календарный год без долгов. ЖКХ
428
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
23 декабря 2025, 14:01
Более 40 тысяч напоминаний о долгах и требований об их уплате было отправлено жителям Самары в декабре 2025 года. ЖКХ
663

В центре внимания
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
106
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
110
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
189
Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Самарская область вошла в ТОП-5 по уровню занятости участников СВО
26 декабря 2025  16:46
164
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
26 декабря 2025  15:53
184
