Самарцам разъясняют: прибор учёта воды – реальный способ экономии

Установка приборов учёта воды – не формальность, а действенный инструмент контроля расходов. Требование об их наличии закреплено федеральным законодательством: при технической возможности каждый житель обязан установить счётчики в своей квартире.

Практика показывает, что приборы учёта позволяют существенно сократить платежи. По данным «РКС-Самара», почти 40% горожан до сих пор оплачивают водоснабжение по нормативу. В результате семья из четырёх человек без счётчиков переплачивает за воду почти в пять раз.

Ресурсоснабжающее предприятие рекомендует ответственно относиться к потребляемым ресурсам и оплате и обязательно установить счётчики на воду. Сделать это можно разными способами, в том числе с помощью «РКС-Самара». Подробная информация доступна по ссылке: https://samcomsys.ru/messages/17658

При наличии счётчиков показания необходимо передавать каждый месяц. Удобнее всего это делать через сервисы «РКС-Самара»:

- личный кабинет на сайте samcomsys.ru https://lk.roscomsys.ru/login

- мобильное приложение РКС,

- голосовой робот по тел. 207-25-40,

- телеграм-бот «РКС_Помощник» @Roscomsysru_bot