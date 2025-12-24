До 26 декабря все абоненты «РКС-Самара» могут получить на выбор сладкий подарок или скидку в размере стоимости 3 кубометров воды (150 рублей). Более 5 000 самарцев уже приняли участие в акции «В Новый год – без старых долгов».

Условия участия:

- отсутствие долгов за ХВС и канализацию (если есть долг – обязательно погасить),

- в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции.

После этого нужно с документами об оплате приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком или написать на электронную почту action@samcomsys.ru , прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений, чтобы получить скидку за январь.

Адреса ЦОКов: ул. Луначарского, 56, ул. Советской Армии, 146, пр. Металлургов, 56 с 8:00 до 17:00; пр. Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20 пн-чт с 8:00 до 17:00 и пт с 8:00 до 16:00.

Напоминаем, что оплатить водоснабжение и водоотведение без комиссии можно в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login

Акция – традиционный способ поблагодарить всех надежных абонентов, которые заканчивают календарный год без долгов. Именно благодаря им компания продолжает снабжать жителей чистой питьевой водой, выполняет инвестиционные программы, ремонты, очищает стоки.