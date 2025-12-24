До 26 декабря все абоненты «РКС-Самара» могут получить на выбор сладкий подарок или скидку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.58
-0.73
EUR 92.81
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

До 26 декабря все абоненты «РКС-Самара» могут получить на выбор сладкий подарок или скидку

145
До 26 декабря все абоненты «РКС-Самара» могут получить на выбор сладкий подарок или скидку

До 26 декабря все абоненты «РКС-Самара» могут получить на выбор сладкий подарок или скидку в размере стоимости 3 кубометров воды (150 рублей). Более 5 000 самарцев уже приняли участие в акции «В Новый год – без старых долгов».

Условия участия:

- отсутствие долгов за ХВС и канализацию (если есть долг – обязательно погасить),

- в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции.

После этого нужно с документами об оплате приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком или написать на электронную почту action@samcomsys.ru, прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений, чтобы получить скидку за январь.

Адреса ЦОКов: ул. Луначарского, 56, ул. Советской Армии, 146, пр. Металлургов, 56 с 8:00 до 17:00; пр. Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20 пн-чт с 8:00 до 17:00 и пт с 8:00 до 16:00.

Напоминаем, что оплатить водоснабжение и водоотведение без комиссии можно в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login

Акция – традиционный способ поблагодарить всех надежных абонентов, которые заканчивают календарный год без долгов. Именно благодаря им компания продолжает снабжать жителей чистой питьевой водой, выполняет инвестиционные программы, ремонты, очищает стоки.  

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
23 декабря 2025, 14:01
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
Более 40 тысяч напоминаний о долгах и требований об их уплате было отправлено жителям Самары в декабре 2025 года. ЖКХ
461
«РКС-Самара» ведут ремонт крупного водовода на Безымянке
23 декабря 2025, 11:49
«РКС-Самара» ведут ремонт крупного водовода на Безымянке
В данный момент ведутся земляные работы, бригада откачивает поступающую воду и разрабатывает котлован. ЖКХ
321
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
22 декабря 2025, 14:28
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ,... ЖКХ
485

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
105
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
150
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
171
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
430
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
415
Весь список