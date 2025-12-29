Я нашел ошибку
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
В ИК-15 прошел новогодний КВН
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%
Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025
В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год
Врач призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем
В Самарской области наградили лучших экспортеров
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года

191
Авито Работа и Авито Реклама провели опрос среди 10 000 жителей страны*, чтобы узнать об их карьерных планах на 2026 год. Оказалось, как минимум треть (36%) респондентов рассматривают смену работы уже в начале 2026 года.  В фокусе соискателей остаются доход и условия работы (гибкий график, премии), поэтому компании конкурируют друг с другом не только уровнем оплаты, но и условиями, которые предлагают сотрудникам.

Среди планирующих сменить работу 36% готовы сделать это в течение первого квартала 2026 года, 37% не определились со сроками и допускают карьерные изменения в течение полугода, а 22% рассчитывают найти новое место в течение всего 2026 года. Половина (50%) опрошенных не планируют менять работу в следующие 12 месяцев.

Главной причиной смены работы остаётся желание увеличить доход — так ответили 53% участников опроса. Хотят изменить условия работы (график, формат работы) — 31% респондентов, не видят перспектив карьерного развития в своей сфере — 23%. По 21% назвали основной причиной интерес к другой сфере и желание учиться новому, развиваться и наращивать экспертизу. Для 18% текущая работа не совпадает с жизненными целями.

О вакансиях жители России чаще всего узнают из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на Авито — об этом рассказали 49% респондентов. По рекомендациям друзей, знакомых, родственников и коллег информацию находят 40% опрошенных. Реклама в поисковиках привлекает внимание трети (33%) соискателей, в мессенджерах — 24%, в соцсетях — 22%.

Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год
29 декабря 2025, 13:46
При выборе подарка респонденты чаще всего ориентируются на интересы получателя. Так действуют 48% опрошенных. Общество
259
Жители Самары оценили оформление города к Новому году в среднем на 3,32 балла
29 декабря 2025, 10:38
Город занял 13 место в рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов. Самые высокие оценки праздничного убранства поставили своему городу москвичи. Общество
278
почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках
28 декабря 2025, 15:45
Мужчин среди тех, кто планирует подработку, оказалось немного больше, чем женщин: в Новый год и праздники подрабатывать собираются 17% против 14%. Общество
534
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
76
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
115
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
624
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
655
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
2267
