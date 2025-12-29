Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года

Авито Работа и Авито Реклама провели опрос среди 10 000 жителей страны*, чтобы узнать об их карьерных планах на 2026 год. Оказалось, как минимум треть (36%) респондентов рассматривают смену работы уже в начале 2026 года. В фокусе соискателей остаются доход и условия работы (гибкий график, премии), поэтому компании конкурируют друг с другом не только уровнем оплаты, но и условиями, которые предлагают сотрудникам.

Среди планирующих сменить работу 36% готовы сделать это в течение первого квартала 2026 года, 37% не определились со сроками и допускают карьерные изменения в течение полугода, а 22% рассчитывают найти новое место в течение всего 2026 года. Половина (50%) опрошенных не планируют менять работу в следующие 12 месяцев.

Главной причиной смены работы остаётся желание увеличить доход — так ответили 53% участников опроса. Хотят изменить условия работы (график, формат работы) — 31% респондентов, не видят перспектив карьерного развития в своей сфере — 23%. По 21% назвали основной причиной интерес к другой сфере и желание учиться новому, развиваться и наращивать экспертизу. Для 18% текущая работа не совпадает с жизненными целями.

О вакансиях жители России чаще всего узнают из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на Авито — об этом рассказали 49% респондентов. По рекомендациям друзей, знакомых, родственников и коллег информацию находят 40% опрошенных. Реклама в поисковиках привлекает внимание трети (33%) соискателей, в мессенджерах — 24%, в соцсетях — 22%.