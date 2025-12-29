Я нашел ошибку
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
В поселке городского типа Суходол Сергиевского района горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров
В Самарской области вручили награды Знание.Премия
Долина отказалась съезжать из квартиры Лурье
Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год
Январь 2026 в Самарской области будет снежным: осадков прогнозируют больше нормы
Роспотребнадзор рассказал самарцам, как правильно выбирать мандарины
В Самарской области оштрафовали компанию быстрых займов за незаконную рекламу
Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год

114
Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год

Жители Самары назвали лучшие и худшие подарки на Новый год. Аналитики Авито провели опрос и выяснили, что респонденты больше всего хотят получить на этот праздник и как они поступают с неудачными презентами. Оказалось, что самый желанный подарок — техника, а ненужные сертификаты возглавили антирейтинг. При этом получив ненужный подарок, большинство не спешит от него избавляться, а каждый пятый уверяет, что рад любому знаку внимания.  

Желанные подарки

В списке хотелок жителей Самары лидирует электроника — ее хотели бы получить в подарок треть (31%) опрошенных, причем чаще это мужчины (39%). На втором месте — любое путешествие, в том числе за город или по России (25%). За этот вариант чаще голосовали женщины (28%). 12% признались, что хотели бы получить на Новый год квартиру, автомобиль или другой крупный подарок. Примечательно, что чаще на такие щедрые жесты рассчитывают мужчины (24%). Представительницы женского пола чаще выбирали ювелирные изделия (26%), косметику и парфюмерию (23%), а также товары для дома (21%).

При этом о своих желаниях жители Самары заявляют не так часто. Лишь 21% опрошенных говорят, что они хотели бы получить в подарок, 11% создают вишлист, а 4% — выбирают что-то совместно с дарящим. Еще 30% могут поделиться своими хотелками, но только если их об этом попросят. 

 

Ненужные презенты

При этом в листе ненужных подарков лидируют сертификаты в «непонятные» магазины (24%). Также в списке — безделушки и сувениры (22%) и шуточные подарки, например, посуда и текстиль с фотографиями (18%).  Женщины не хотели бы получить в подарок мягкие игрушки (20%) и ненужную косметику или парфюм (13%), мужчины — носки и нижнее белье (11%). При этом каждый пятый (21%) признался, что будет рад любому презенту.

Даже если подарок разошелся с ожиданиями, большинство все равно старается поступить с ним деликатно. Чаще всего такие вещи просто хранят «на всякий случай» — так ответили 32% респондентов. Также 32% передают такие вещи родственникам или друзьям, а 30% предпочитают передаривать их тем, кому они могут действительно пригодиться. Еще 29% пытаются использовать их, даже если они не нравятся. Перепродажей таких вещей занимаются всего 14% опрошенных. 

Сложный выбор

При выборе подарка респонденты чаще всего ориентируются на интересы получателя. Так действуют 48% опрошенных. Еще 34% стараются уточнять пожелания, чтобы избежать промахов. А 6% опираются на то, что сейчас популярно и выбирают из трендовых вариантов — так чаще всего делает молодежь 25-34 лет (9%). 

Также при выборе подарка важен бюджет. Самый популярный ценовой диапазон — до 3 000 рублей, в него хотят уложиться 40% опрошенных. 29% готовы потратить на подарок близкому до 5 000 рублей, 13% — от 5 000 до 10 000 рублей. Еще 12% не против потратить до 30 000 рублей, а больше этих сумм — 6%. Средняя сумма, которую респонденты считают уместной для подарка близкому человеку, составила 10 000 рублей. Причем мужчины называли сумму в среднем на 50% больше, чем женщины.

Примечательно, что сами деньги каждый пятый (20%) опрошенный считает ленивым подарком. Чаще такое мнение высказывали респонденты старше 55 лет (29%). Но 33% спокойно дарят купюры и с радостью принимают их в подарок. 
