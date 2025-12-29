Жители Самары оценили оформление города к Новому году в среднем на 3,32 балла

В опросе SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

В этом году жители Самары оценили новогоднее оформление города в среднем на 3,32 балла из 5 возможных. Город занял 13 место в рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов.

Самые высокие оценки праздничного убранства поставили своему городу москвичи: 54% опрошенных отметили усилия властей на «отлично», средний балл 4,35 из 5 возможных. В Санкт-Петербурге оценку «пять» поставили 3 из 10 респондентов, средний балл 3,88.



И в Москве, и в Петербурге женщины склонны оценивать новогодний декор выше, чем мужчины. В Москве средний балл у женщин составляет 4,47 против 4,21 у мужчин. Разрыв становится особенно заметным при взгляде на высшие оценки: «отлично» ставят 60% женщин и 47% мужчин. В Санкт-Петербурге у женщин средний балл 4, а у мужчин — 3,73. Доля высших оценок «отлично» среди петербурженок — 33%, а среди мужчин — 24%.



Украшения и иллюминация московских улиц больше нравятся молодежи до 35 лет (средний балл — 4,46). Среди петербуржцев оценки выше поставили те, кому от 35 до 45 лет (3,94 балла).



В рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов первое место — у Москвы (4,35 балла из 5). На втором находится Краснодар с 4,06 балла: особенно высоко респонденты оценивают праздничную подсветку улицы Красной. На третьей строке — Казань, жители оценили праздничное убранство столицы Татарстана в среднем на 3,89 балла. С минимальным отрывом далее следует Санкт-Петербург (3,88 балла). В топ-7 наиболее ярко украшенных мегаполисов также вошли Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6 балла).



Место проведения опроса: города России с населением более 1 млн человек

Населенных пунктов: 16

Время проведения: 15—23 декабря 2025 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет

Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов



Вопрос: «Нравится ли вам новогоднее оформление вашего города? Дайте оценку по шкале от 1 до 5, где 1 — очень плохо, а 5 — отлично»