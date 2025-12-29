Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские застройщики встретились с региональным Росреестром Когда: 29 декабря в 10:27
Самарские застройщики встретились с региональным Росреестром Когда: 29 декабря в 10:27
В Самаре водитель врезался в кирпичную кладку
В Самаре водитель врезался в кирпичную кладку
В 2026 году россияне всё больше будут делать выбор в пользу готовой еды
В 2026 году россияне всё больше будут делать выбор в пользу готовой еды
В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки до 9% к концу 2026 года
В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки до 9% к концу 2026 года
Самарский ОМОН «Утес» в этом году отметил день образования отряда
Самарский ОМОН «Утес» в этом году отметил день образования отряда
80 ёлок‑нелегалов: самарская полиция накрыла базар у дороги
80 ёлок‑нелегалов: самарская полиция накрыла базар у дороги
Жители Самары оценили оформление города к Новому году в среднем на 3,32 балла
Жители Самары оценили оформление города к Новому году в среднем на 3,32 балла
самыми аккуратными водителями в каршеринге стали Андреи и Сергеи
Самыми аккуратными водителями в каршеринге стали Андреи и Сергеи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самары оценили оформление города к Новому году в среднем на 3,32 балла

133
Жители Самары оценили оформление города к Новому году в среднем на 3,32 балла

В опросе SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

В этом году жители Самары оценили новогоднее оформление города в среднем на 3,32 балла из 5 возможных. Город занял 13 место в рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов.

Самые высокие оценки праздничного убранства поставили своему городу москвичи: 54% опрошенных отметили усилия властей на «отлично», средний балл 4,35 из 5 возможных. В Санкт-Петербурге оценку «пять» поставили 3 из 10 респондентов, средний балл 3,88.

И в Москве, и в Петербурге женщины склонны оценивать новогодний декор выше, чем мужчины. В Москве средний балл у женщин составляет 4,47 против 4,21 у мужчин. Разрыв становится особенно заметным при взгляде на высшие оценки: «отлично» ставят 60% женщин и 47% мужчин. В Санкт-Петербурге у женщин средний балл 4, а у мужчин — 3,73. Доля высших оценок «отлично» среди петербурженок — 33%, а среди мужчин — 24%.

Украшения и иллюминация московских улиц больше нравятся молодежи до 35 лет (средний балл — 4,46). Среди петербуржцев оценки выше поставили те, кому от 35 до 45 лет (3,94 балла).

В рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов первое место — у Москвы (4,35 балла из 5). На втором находится Краснодар с 4,06 балла: особенно высоко респонденты оценивают праздничную подсветку улицы Красной. На третьей строке — Казань, жители оценили праздничное убранство столицы Татарстана в среднем на 3,89 балла. С минимальным отрывом далее следует Санкт-Петербург (3,88 балла). В топ-7 наиболее ярко украшенных мегаполисов также вошли Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6 балла).

Место проведения опроса: города России с населением более 1 млн человек
Населенных пунктов: 16
Время проведения: 15—23 декабря 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет
Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов

Вопрос: «Нравится ли вам новогоднее оформление вашего города? Дайте оценку по шкале от 1 до 5, где 1 — очень плохо, а 5 — отлично»

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках
28 декабря 2025, 15:45
Почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках
Мужчин среди тех, кто планирует подработку, оказалось немного больше, чем женщин: в Новый год и праздники подрабатывать собираются 17% против 14%. Общество
487
Россияне чаще всего заказывают русскую кухню на новогодние корпоративы
26 декабря 2025, 13:49
Россияне чаще всего заказывают русскую кухню на новогодние корпоративы
Ежегодно корпоративы проходят в компаниях у трети опрошенных (36%). Еще у четверти (24%) такие праздники проходят не каждый год. Общество
434
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
26 декабря 2025, 11:58
Россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Средние зарплатные предложения выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. В среднем сотрудникам салонов красоты в этот период предлагали 107 864 руб/мес. Общество
406
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
578
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
615
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
2134
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
807
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
674
Весь список