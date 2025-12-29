Путин подписал закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за перевозку детей в машине без автокресла или других удерживающих устройств. Соответствующий документ 29 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, для частных лиц размер штрафа составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц штраф установлен в размере от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 до 200 тыс. рублей.

Изменения внесены в ч. 3 ст. 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пишут "Известия".