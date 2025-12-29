Самарский ОМОН «Утес» в этом году отметил день образования отряда

В этом году отряд мобильный особого назначения «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области отметил 37-ю годовщину со дня своего создания. Подразделение не только имеет славные традиции, но и демонстрирует высочайший уровень профессиональной подготовки: по итогам 2025 года «Утес» вошел в тройку лучших отрядов ОМОН Приволжского округа Росгвардии.

За десятилетия службы бойцы отряда неоднократно, порой с риском для жизни, выполняли самые ответственные задачи. Они боролись с терроризмом на Северном Кавказе, обеспечивали безопасность крупных международных мероприятий, как в самарском регионе, так и за его пределами. С самых первых дней стражи правопорядка участвуют в специальной военной операции. За время существования отряда более семисот сотрудников награждены государственными наградами.

Текущий год стал еще одним доказательством высокой готовности отряда к образцовому выполнению любых поставленных служебно-боевых задач. На территории Самарской области бойцы «Утеса» приняли участие в более чем 660 профилактических и оперативно-разыскных мероприятиях. В результате было изъято свыше 7,5 кг взрывчатых веществ, большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Благодаря работе спецназовцев задержано около 60 лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Торжественное мероприятие, посвященное очередной годовщине, прошло на базе отряда. В нем приняли участие руководство регионального управления Росгвардии, действующие сотрудники и ветераны службы.