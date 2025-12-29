Путин утвердил введение присяги гражданина России с 14 лет

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет.

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Вместе с тем в законе уточняются случаи признания недействительным решения о приёме в гражданство России.

Так, например, решение о приёме в российское гражданство будет считаться недействительным в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для этого в течение одного года со дня принятия решения о приёме в гражданство России, пишет РТ.

Решение о приёме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.