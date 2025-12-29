Я нашел ошибку
Главные новости:
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
В поселке городского типа Суходол Сергиевского района горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров
В Самарской области вручили награды Знание.Премия
Долина отказалась съезжать из квартиры Лурье
Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год
Январь 2026 в Самарской области будет снежным: осадков прогнозируют больше нормы
Роспотребнадзор рассказал самарцам, как правильно выбирать мандарины
В Самарской области оштрафовали компанию быстрых займов за незаконную рекламу
В Самарской области оштрафовали компанию быстрых займов за незаконную рекламу

160
В рамках проведения мониторинга ненадлежащей рекламы быстрых займов сотрудниками отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Самарской области в появившихся на улицах города объявлениях были выявлены существенные нарушения. Их владелец обещал заемщикам предоставить экспресс-кредит до 10 миллионов рублей всем в возрасте от 18 до 85 лет. Данная реклама побуждала граждан с нестабильным доходом брать на себя непосильные финансовые обязательства, что впоследствии могло стать причиной образования долгов.
Теги: Судебные приставы

