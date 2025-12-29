В Самарской области оштрафовали компанию быстрых займов за незаконную рекламу

В рамках проведения мониторинга ненадлежащей рекламы быстрых займов сотрудниками отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Самарской области в появившихся на улицах города объявлениях были выявлены существенные нарушения. Их владелец обещал заемщикам предоставить экспресс-кредит до 10 миллионов рублей всем в возрасте от 18 до 85 лет. Данная реклама побуждала граждан с нестабильным доходом брать на себя непосильные финансовые обязательства, что впоследствии могло стать причиной образования долгов.

