Главные новости:
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
В поселке городского типа Суходол Сергиевского района горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров
В поселке городского типа Суходол Сергиевского района горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров
В Самарской области вручили награды Знание.Премия
В Самарской области вручили награды Знание.Премия
Долина отказалась съезжать из квартиры Лурье
Долина отказалась съезжать из квартиры Лурье
Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год
Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год
Январь 2026 в Самарской области будет снежным: осадков прогнозируют больше нормы
Январь 2026 в Самарской области будет снежным: осадков прогнозируют больше нормы
Роспотребнадзор рассказал самарцам, как правильно выбирать мандарины
Роспотребнадзор рассказал самарцам, как правильно выбирать мандарины
В Самарской области оштрафовали компанию быстрых займов за незаконную рекламу
В Самарской области оштрафовали компанию быстрых займов за незаконную рекламу
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Январь 2026 в Самарской области будет снежным: осадков прогнозируют больше нормы

95
Январь 2026 в Самарской области будет снежным: осадков прогнозируют больше нормы

В январе 2026 года в Самарской области ожидается более снежная погода, сообщает Приволжское УГМС.

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне -7,5…-11,1 °C, что соответствует многолетней норме, а количество осадков превысит обычное значение.

На последней рабочей неделе декабря жителей региона ждёт тёплая и снежная погода:

29 декабря температура составит -4…-6 °C;

30 декабря — -5…-10 °C, возможен снег;

31 декабря столбик термометра поднимется до -1…-6 °C, с сохранением снежного покрова, пишет Самара-МК.

В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
592
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
626
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
2202
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
819
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
681
