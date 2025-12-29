Январь 2026 в Самарской области будет снежным: осадков прогнозируют больше нормы

В январе 2026 года в Самарской области ожидается более снежная погода, сообщает Приволжское УГМС.

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне -7,5…-11,1 °C, что соответствует многолетней норме, а количество осадков превысит обычное значение.

На последней рабочей неделе декабря жителей региона ждёт тёплая и снежная погода:

29 декабря температура составит -4…-6 °C;

30 декабря — -5…-10 °C, возможен снег;

31 декабря столбик термометра поднимется до -1…-6 °C, с сохранением снежного покрова, пишет Самара-МК.