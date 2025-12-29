Я нашел ошибку
Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года
Росгвардия информирует: в новом году изменения ожидают самарских владельцев гражданского оружия
В Сызрани транспортные полицейские совместно с членом Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте поздравили детей с наступающим праздником
Первый в России радиолокационный кубсат доставлен на орбиту
Самарские двигатели вывели на орбиту спутники «Аист-2Т»
В Самарской области в дни новогодних праздников пройдут спортивные и физкультурные мероприятия
«Салатные» проблемы: почему в новогодние праздники может случиться засор канализации
Маршрутами добра: в Самаре прошёл новогодний праздник для детей героев
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Маршрутами добра: в Самаре прошёл новогодний праздник для детей героев

408
Праздник состоялся при поддержке координатора партпроекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексея Степанова.
 

Сотрудники компании «ХХI век» собрались накануне праздника все вместе, чтобы передать подарки и слова благодарности главам семейств, которые сейчас на СВО, защищают мирную жизнь  и нашу страну. Пока папы на передовой, их коллеги и руководство компании не оставляют своей заботой членов их семей.

Подарки для детей тоже приобрели сообща: шведскую стенку, очки виртуальной реальности, планшет и многое другое. Волшебником и помощником Деда Мороза стал  Алексей Степанов, координатор партпроекта «Безопасные дороги» в Самарской области. Для ребят и их мам эти  новогодние подарки   стали настоящим сюрпризом и по размерам тоже.

«Есть такая добрая традиция у нас. Это на самом деле самое простое, что мы можем сделать для наших дорогих детей, которые ждут этого праздника.  Это такой прекрасный праздник, Новый год, когда дети загадывают желания, и они исполняются.  Мы уверены, что вам понравятся наши подарки, которые Дед Мороз вам сегодня привез.  Хочу пожелать вам всем здоровья, успехов в учёбе, в спорте, во всех ваших начинаниях.  Впереди у вас хорошее будущее и большие-большие достижения. Родителям хочу пожелать добра, счастья, любви, и чтобы побыстрее мы все были вместе, все были едины, и все будет хорошо!», - подвёл итоги предновогодней встречи с семьями военнослужащих руководитель компании Марат Гумеров. Он ещё раз напомнил, что сотрудники компании помогут в решении любых вопросов.

Эти слова, простые и искренние, стали самым ценным подарком, говорят жены участников СВО. «Такое внимание — бесценно, — поделилась одна из них. — Мы чувствуем, что нас не забывают, что коллектив, где работал муж, стал для нас по-настоящему родной опорой. Эта поддержка дает силы ждать».   

Напомним, что сотрудники дорожно-строительной  компании «ХХI век» работают в тесной связке с партпроектом «Безопасные дороги» в Самарской области и координатором партпроекта Алексеем Степановым. Многие из них привлекаются для экспертизы  качества дорожного покрытия или материалов по объектам дорожного строительства народной программы  партии в регионе.

«Здесь, в компании, всегда помнят, что главное - прочность человеческих связей. Это социально ответственный бизнес. И здесь работают именно те люди, которые своих не бросают», - отметил  Степанов.

Разрешение на использование фото детей имеется. Фото предоставлено компанией «XX! век»

Новости по теме
Вячеслав Федорищев: «Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди»
27 декабря 2025, 11:20
Вячеслав Федорищев: «Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди»
В ходе конференции были подведены итоги работы за 2025 год и определены ключевые задачи на предстоящий период. В мероприятии приняли участие члены и сторонники... Политика
668
По инициативе ЕР десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Самаре
26 декабря 2025, 13:14
По инициативе ЕР десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Самаре
Для маленьких пациентов появление Деда Мороза и Снегурочки за окном стало настоящим сюрпризом. Дети реагировали на происходящее с восторгом, а палаты на... Общество
434
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
25 декабря 2025, 21:46
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
На сцена самарского театра-студии «Мастерская» в этот день было не проще, чем на фронте: десятки детских глаз, полных нетерпения,... Общество
662
В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
608
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
639
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
2219
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
834
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
690
Весь список