Самарские двигатели вывели на орбиту спутники «Аист-2Т»

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. На орбиту выведены космические аппараты «Аист-2Т» №1,2 и 50 малых аппаратов попутной полезной нагрузки.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами «Аист-2Т» №1,2 и 50 малыми спутниками состоялся 28 декабря в 16:18 часов по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов, обеспечивающие контроль работы силовых установок на всех пусках, осуществили монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.

«Аист» — малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли для стереоскопической съемки земной поверхности. Также в интересах коммерческих заказчиков запущены 50 малых спутников, в том числе формата CubeSat.

Этот запуск стал двенадцатым в текущем году успешным стартом ракеты-носителя типа «Союз-2», который обеспечили серийные двигатели Объединенной двигателестроительной корпорации.

Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». Тяга у Земли у РД-107А (первая ступень) составляет 85,6 тс, удельный импульс в вакууме – 320,2 с. Для РД-108А (вторая ступень) эти показатели составляют 80,8 тс и 320,6 с соответственно.

Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии ОДК. В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2005 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108.

Доля предприятия ОДК в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 80%, по пилотируемым российским пускам – 100%. Статистическая надежность двигателей – 99,9%.