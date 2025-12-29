В Сызрани транспортные полицейские совместно с членом Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте поздравили детей с наступающим праздником

В преддверии новогодних праздников сотрудники Сызранского линейного отдела совместно с членом общественного совета Любовью Ивановной Гориной посетили семьи, нуждающиеся в помощи.

Встречи прошли в праздничной атмосфере: сотрудники транспортной полиции напомнили о необходимости соблюдения мер личной и общественной безопасности, а также о степени ответственности за совершенные поступки. Полицейские также предупредили родителей об ответственности за воспитание детей.

Инспектор по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела старший лейтенант полиции Анна Аверьянова рассказала о службах и ведомствах, готовых оказать помощь подросткам и семьям, предоставила контакты специалистов.

В завершение дети делились своими успехами за 2025 год, читали стихотворения и получали памятные подарки от Деда Мороза. Все семьи выразили благодарность транспортным полицейским за внимание и праздничное настроение.