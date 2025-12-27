Вячеслав Федорищев: «Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди»

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что результаты года – это не просто цифры, а конкретные дела, которые изменили жизнь людей к лучшему. «Наши результаты — это не просто цифры и статистика, а конкретные дела: тысячи решённых проблем, сотни обновлённых дворов, десятки конвоев с гуманитарным грузом для наших защитников Отечества», — отметил он.

Особое внимание было уделено главному принципу работы — открытому диалогу с жителями. «Главный наш принцип — открытый диалог. Наша задача как партии — в обеспечении доверительных отношений между властью и жителями. Мы должны видеть в каждом самарце соавтора изменений, слышать не только проблемы, но и идеи. Без этого все планы — просто бумага», — подчеркнул он.

Были озвучены цифры, демонстрирующие мощь и разветвлённость партийной структуры в регионе: «Нас, членов партии, более 40 тысяч человек, из них 2767 муниципальных депутатов. Сторонников и единомышленников — ещё 22 тысячи. Это огромный ресурс доверия и активной гражданской позиции».

Поддержка защитников Отечества и их семей была обозначена как первостепенная задача. Отмечено, что из Самарской области на помощь жителям новых регионов по линии партии были отправлены почти 300 добровольцев, что является одним из лучших результатов в стране. Также действуют программы «Школа героев», «СВОй бизнес» и «Женская политшкола».

«Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди», — заявил Секретарь, говоря о подготовке к ключевому политическому году, который включает выборы в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу.

Главным приоритетом на 2026 год объявлен публичный отчёт о действующей Народной программе и старт работы над её новой версией — «Народной программой - 2».

«Мы — единая команда развития Самарской области. И мы обязаны двигаться вперёд. Для этого от каждого из нас требуется максимальная работоспособность и самоотдача», - резюмировал Вячеслав Федорищев.

В рамках конференции также были рассмотрены организационные вопросы: утверждён отчёт о результатах работы Регионального отделения за 2025 год и обновлены руководящие органы партии в регионе.

В ходе ротации прекращены полномочия 6 членов регионального политического совета: секретаря местного отделения партии в Алексеевском районе области Галины Зацепиной, главы муниципального района Красноармейский и секретаря местного отдления партии Сергея Источникова, депутата самарской губдумы Николая Лядина, экс-главы Хворостянского района Виктора Махова, секретаря первичного отделения № 7 местного отделения Партии Красноглинского района Андрея Никитина и экс-председателя правительства Михаила Смирнова.

Вместе с тем партийцы проголосовали за 10 новых членов политсовета: секретаря местного отделения партии Большечерниговского района и главы района Алексея Акимова, депутата Самарской губернской думы, координатора партпроекта «Чистая страна» в Самарской области Дениса Волкова, заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Антона Емельяненко, секретаря МО партии Хворостянского района и главы района Сергея Кислинского, врио министра внутренней политики Самарской области Александра Кузнецова, координатора партпроекта «Женское движение Единой России» в регионе Светлану Макушеву, политического технолога Самарского реготделения партии Наталью Матвееву, трёхкратного чемпиона России и двукратного олимпийского чемпиона, боксёра Олега Саитова, председателя студенческого профкома, старшего преподавателя кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Самарского политеха Алексея Сатонина и председателя правительства Самарской области, первого заместителя губернатора Самарской области Виталия Шабалатова.

Кроме того, президиум политсовета ЕР покинули сенатор Андрей Кислов и экс-председатель правительства Михаил Смирнов. Новыми членами ПРПС избраны Антон Емельяненко, депутат Госдумы Виктор Казаков, Александр Кузнецов и Виталий Шабалатов.

Избранный на конференции в политсовет председатель студенческого профкома Алексей Сатонин работает на благо городского сообщества и родного региона свыше четырнадцати лет. В 2025 году молодой преподаватель Самарского политеха победил в предварительном голосовании «Единой России», но решил не идти в городскую Думу, а сосредоточится на работе с молодёжью и студенческим сообществом: «Основная задача простая: защита прав и представление интересов молодых людей. Это именно то, чем занимается «Единая Россия»: работает на благо народа, представляет интересы, работает над комфортом жителей. Буду лоббировать тематику образования, тематику прав». Именно над этим молодой человек планирует работать в партийном контуре.

Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева оценила эффективность командной работы партийного актива, депутатского корпуса и правительства региона под руководством секретаря реготдления: «Год был непростой, но умение работать в команде позволило достичь таких результатов. В отчёте работы реготделения за год - не просто цифры, там - действия».

«Среди наших партийцев нет людей, которые равнодушно бы стояли в стороне и не были бы участниками основных процессов. Это крайне важно. И партия такой должна быть. Сегодня со всеми теми вызовами, которые стоят сейчас перед нашей страной, мы должны быть вместе и сообща решать эти задачи», - подчеркнула руководитель фракции ЕР в региональном парламенте.