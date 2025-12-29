Власти Самары определились с объемом финансирования городского электротранспорта в 2026 году

Об этом можно судить из документов, опубликованных на портале госзакупок.

В конце декабря 2025 года чиновники опубликовали две заявки. Обе касались «выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок городским наземным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам». Одна из них была связана с трамваями, а вторая с троллейбусами.

В обоих случаях подрядчик должен будет выполнять свои обязанности с 1 февраля до 30 июня 2026 года. Заказчики обозначили, о каких маршрутах идет речь.

троллейбусы: № 4, 4к, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

трамваи: № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 20к, 21, 22, 23, 24, 24к, 25.

Отдельно в техническом задании прописали параметры парка у подрядчика. В отношении троллейбусов речь идет о 116 единицах подвижного состава. Требования к трамваям выглядят интереснее. У подрядчика должно быть 177 единиц «большого класса» и 8 — «особо большого». Однако, что именно подразумевается под этим, заказчики не уточнили.

Заявки можно будет подавать до 14 января 2026 года. По предварительным оценкам, подрядчику, который будет обслуживать трамвайные маршруты, планируют заплатить 249 миллионов рублей. Еще 100 миллионов достанутся победителю торгов на троллейбусные маршруты. Но процедура носит больше формальный характер, так как уже много лет сферу городского электротранспорта курирует МП «Трамвайно-троллейбусное управление», пишет 63.ру.