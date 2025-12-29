В поселке городского типа Суходол Сергиевского района горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров

Сергиевские огнеборцы оперативно подали на тушение 4 ствола «Б». На пожаре погибших, к счастью, нет.

28 декабря в 3 часа 6 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Суходол.

К месту вызова были направлены три расчета из пожарно-спасательной части № 109 и № 176 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 9 человек личного состава и пожарный расчет пожарной части № 175 ООО «Промгазсервис» поселка городского типа Суходол в количестве 4 человек. Также к месту пожара были направлены службы жизнеобеспечения.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 150 квадратных метров.

В 4 часа 15 минут пожар был локализован, в 6 часов 25 минут – объявлена ликвидация пожара.

На тушение пожара были поданы 4 ствола «Б», работали два звена газодымозащитной службы.

На пожаре погибших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"