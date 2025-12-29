Я нашел ошибку
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
В поселке городского типа Суходол Сергиевского района горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров
В Самарской области вручили награды Знание.Премия
Долина отказалась съезжать из квартиры Лурье
Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год
Январь 2026 в Самарской области будет снежным: осадков прогнозируют больше нормы
Роспотребнадзор рассказал самарцам, как правильно выбирать мандарины
В Самарской области оштрафовали компанию быстрых займов за незаконную рекламу
В поселке городского типа Суходол Сергиевского района горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров

Сергиевские огнеборцы оперативно подали на тушение 4 ствола «Б». На пожаре погибших, к счастью, нет.

28 декабря в 3 часа 6 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Суходол.
К месту вызова были направлены три расчета из пожарно-спасательной части № 109 и № 176 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 9 человек личного состава и пожарный расчет пожарной части № 175 ООО «Промгазсервис» поселка городского типа Суходол в количестве 4 человек. Также к месту пожара были направлены службы жизнеобеспечения.
По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 150 квадратных метров.
В 4 часа 15 минут пожар был локализован, в 6 часов 25 минут – объявлена ликвидация пожара.
На тушение пожара были поданы 4 ствола «Б», работали два звена газодымозащитной службы.
На пожаре погибших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

