Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года
Росгвардия информирует: в новом году изменения ожидают самарских владельцев гражданского оружия
В Сызрани транспортные полицейские совместно с членом Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте поздравили детей с наступающим праздником
Первый в России радиолокационный кубсат доставлен на орбиту
Самарские двигатели вывели на орбиту спутники «Аист-2Т»
В Самарской области в дни новогодних праздников пройдут спортивные и физкультурные мероприятия
«Салатные» проблемы: почему в новогодние праздники может случиться засор канализации
Маршрутами добра: в Самаре прошёл новогодний праздник для детей героев
В Самарской области в дни новогодних праздников пройдут спортивные и физкультурные мероприятия

В дни новогодних каникул в Самаре будут проходить бесплатные мероприятия физкультурной и спортивной направленности, организованные при поддержке министерства спорта Самарской области. Мероприятия направлены на пропаганду спорта и здорового образа жизни, что отвечает целям государственной программы «Спорт России». Принять в них участие могут все желающие жители и гости Самарской области.

Основными локациями, где можно будет провести время по-спортивному, станут лыжная база спортивной школы «Чайка» в поселке Управленческий, Последняя миля и стадион «Солидарность Самара Арена», а также Дворец спорта имени Высоцкого, учебно-спортивный центр «Грация», спорткомплекс «Ипподром-Арена», спорткомплекс «Маяк», универсальный комплекс «МТЛ-Арена» и спортивный комплекс «Локомотив».

На лыжной базе «Чайка» с 1 по 11 января 2026 года будет проходить фестиваль «Спортландия». Для посетителей подготовлены 26 километров лыжных трасс на верхней и нижней поляне базы. Основная лыжероллерная трасса, оборудованная искусственным освещением, 1 января начнет свою работу с 12 часов, начиная со 2 января - с 8 до 22 часов. Ежедневно будет работать пункт проката инвентаря.

На верхней поляне базы «Чайка» каждый день днем будут проходить новогодние активности: новогодний хоровод - 1 января, спортивные забавы — 2 января, лыжный забег Дедов Морозов - 3 января, мастер-классы по биатлону - 4 и 9 января, туристическая полоса препятствий для всей семьи - 5 января, сочельник на «Чайке» - 6 января, гонки на собачьих упряжках - 7 января, массовые соревнования по конькобежному спорту - 10 января, катание на санях - 11 января.

Мероприятия проводятся бесплатно, без возрастных ограничений, вход на все активности свободный. Соревнования по конькобежному спорту «Зимой коньки, летом ролики» состоятся при поддержке Федерации конькобежного спорта Самарской области. Заезды на 30 метров пройдут по возрастным группам. Для участия понадобится справка от врача и предварительная регистрация: https://forms.yandex.ru/u/694513b490290215368c140e/.

На Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена» 31 декабря 2025 года откроется Самарская олимпийская деревня. Посетителей ждут прогулочные зоны, новогодние арт-объекты, полюбившийся «Парад планет», лыжня, ледяные горки. При подходящих погодных условиях на Южной парковке будет работать бесплатный каток. Работа олимпийской деревни продлится до 11 января.

3, 4 и 5 января в 11:30 и в 13:30 состоятся обзорные экскурсии по стадиону «Солидарность Самара Арена» с посещением музея истории самарского футбола. 4 января также запланированы мастер-классы по изготовлению новогодних шариков, а 5 января - спортивный мастер-класс «Гонки с препятствиями и ГТО». Для детей от 4 до 10 лет 3 января   пройдет детективная сказка «Метод Горыныча». Мероприятия бесплатные, но количество участников ограничено. Для участия потребуется предварительная регистрация: https://vk.com/@samaraarena.official-samarskaya-olimpiiskaya-derevnya-stadion.

В СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» со 2 по 11 января пройдут бесплатные сеансы массового катания на коньках на тренировочной ледовой арене. Количество мест ограничено, нужна предварительная регистрация: https://vk.com/@samaraarena.official-samarskaya-olimpiiskaya-derevnya-2026.

На ледовом катке спортивного комплекса «Ипподром-Арена» состоится акция «Всей семьей на каток». Двухчасовые сеансы бесплатного катания на коньках пройдут 5 января с 11:30 и 7 января с 10:30. Для участия нужно записаться по телефону 8(846)302-78-36.

В УСЦ «Грация» состоятся мастер-классы для всех желающих по направлениям «восточные танцы» и «спортивные танцы» - 6 января, «степ-аэробика» и «стрейчинг» - 8 января. Для участия в мастер-классах нужно записаться по телефону: 8(846)992-34-58.

Со 2 по 11 января с 7 до 22 часов будут открыты беговые дорожки и площадка ГТО на стадионе спорткомплекса «Локомотив» для проведения самостоятельных физкультрно-оздоровительных занятий.

В районе водно-спортивной базы «Сухая Самарка» спортивной школы олимпийского резерва №6 на острове Коровий будет подготовлена лыжня.

Для любителей спорта с ограниченными возможностями здоровья 9 января состоится «День адаптивного спорта» в спортивном комплексе «Маяк». Участники познакомятся с разными видами адаптивного спорта: настольным теннисом, бадминтоном, армрестлингом, волейболом сидя и дартсом.

Региональный оператор комплекса ГТО в формате онлайн проведет спортивную викторину и онлайн-челлендж в период с 5 по 8 января.

Кроме того, в дни новогодних каникул состоятся матчи профессиональных команд. 7 января в 19:00 в «МТЛ-2» в матче чемпионата России по баскетболу среди женщин сыграют БК «Самара» и «Спарта&К» из Московской области. 8 января в «МТЛ-Арене» пройдет игра чемпионата России по волейболу среди мужских команд: в 18:00 «Нова» примет «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя. 10 января в 16:00 во Дворце спорта имени Высоцкого состоится матч Единой лиги ВТБ по баскетболу БК «Самара» - «УНИКС» Казань.

Фото – Минспорт Самарской области

 

В центре внимания
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
608
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
639
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
2219
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
834
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
690
Весь список