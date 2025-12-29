Я нашел ошибку
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
В поселке городского типа Суходол Сергиевского района горели надворные постройки на площади 150 квадратных метров
В Самарской области вручили награды Знание.Премия
Долина отказалась съезжать из квартиры Лурье
Самарцы назвали топ нежеланных подарков на Новый год
Январь 2026 в Самарской области будет снежным: осадков прогнозируют больше нормы
Роспотребнадзор рассказал самарцам, как правильно выбирать мандарины
В Самарской области оштрафовали компанию быстрых займов за незаконную рекламу
В Общественной палате Самарской области прошла церемония вручения первых в истории региональных наград Знание.Премия. Победителей наградил заместитель Председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Региональные награды Знание.Премия были учреждены в 2025 году для признания просветителей и проектов на местном уровне. Главный критерий — вклад в просветительскую деятельность своего региона.

Наградной куб Знание.Премия в категории «Лучший просветитель Самарской области» получил заместитель директора по воспитанию школы №121 г.о. Самара Владислав Дерябин, а в категории «Лучший просветительский проект Самарской области» стал проект «Мост поколений», реализуемый в Самарском государственном техническом университете под руководством доцента кафедры «Национальная и мировая экономика» Натальи Крутовой.

«Для меня большая честь получить такую высокую оценку моей работы. Просветительская деятельность сегодня играет ключевую роль в формировании активной гражданской позиции и ценностных ориентиров подрастающего поколения. Я искренне благодарен Российскому обществу «Знание» за оказанное доверие и внимание к работе, а также за поддержку инициатив, направленных на развитие просвещения в Самарской области. Эта награда - стимул продолжать работу и развивать новые просветительские проекты», - отметил Владислав Дерябин.

Наталья Крутова тоже поделилась эмоциями: «Победа проекта «Мост поколений», стала источником вдохновения и мотивации для дальнейшего его развития. Особенно ценным было получение награды из рук заместителя Председателя Общественной палаты Самарской области Павла Александровича Покровского. Это официальное признание на столь высоком уровне подтверждает социальную и практическую ценность нашей работы. Верим, что настоящие знания способны менять жизнь к лучшему. И мы будем продолжать это доказывать масштабированием проекта в перспективе».

Победа в конкурсе Знание.Премия подтвердила значимость реализуемых проектов на территории Самарской области. Совместно с Правительством Самарской области, министерством образования Самарской области, вузами создается единое просветительское пространство, где лучшие эксперты региона находят свою аудиторию и доносят самые важные смыслы до сердца каждого слушателя.

«Победители конкурса выдержали большую конкуренцию. Было подано более 670 заявок от просветителей региона, и Самарская область вошла в лидеры заявочной кампании. Рада, что Экспертная комиссия выбрала из большого количества претендентов самых достойных просветителей, ведь и Наталья Крутова, и Владислав Дерябин – одни из лучших лекторов региона, с которыми мы работаем на системной основе не первый год», – рассказала директор филиала Общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.

Обладателей региональных наград выбрал Экспертный совет Знание.Премия. В него вошли более 300 представителей всех регионов России. Каждую заявку рассматривали пять экспертов. Лишь один среди них — из того же региона, что и соискатель.

Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — информационного агентства России ТАСС и медиагруппы «Комсомольская Правда»; стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler&Co; мультимедийного информационного партнера — издательского дома «Аргументы и факты»; информационных партнеров — МИЦ «Известия», телерадиокомпании «Звезда» и медиахолдинга «ФедералПресс».

