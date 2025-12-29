Роспотребнадзор рассказал самарцам, как правильно выбирать мандарины

Мандарины — популярные цитрусовые, обычно ярко-оранжевого или красно-оранжевого цвета, с тонкой плотной кожицей, сплюснутой формой и средним размером.

Плоды легко чистятся, делятся на дольки и почти не содержат косточек. Эти теплолюбивые фрукты выращивают преимущественно в тропиках и субтропиках.

В мандаринах содержатся полезные флавоноиды — тангеретин и нобилетин.

Для безопасного и качественного выбора фруктов Роспотребнадзор рекомендует:

отдавать предпочтение спелым плодам с целой кожицей, без признаков гниения;

не покупать мандарины на неустановленных местах торговли;

тщательно мыть плоды под проточной водой перед употреблением, пишет Самара-МК.