Роспотребнадзор рассказал самарцам, как правильно выбирать мандарины

Мандарины — популярные цитрусовые, обычно ярко-оранжевого или красно-оранжевого цвета, с тонкой плотной кожицей, сплюснутой формой и средним размером.
Плоды легко чистятся, делятся на дольки и почти не содержат косточек. Эти теплолюбивые фрукты выращивают преимущественно в тропиках и субтропиках.
В мандаринах содержатся полезные флавоноиды — тангеретин и нобилетин.
Для безопасного и качественного выбора фруктов Роспотребнадзор рекомендует:
отдавать предпочтение спелым плодам с целой кожицей, без признаков гниения;
не покупать мандарины на неустановленных местах торговли;
тщательно мыть плоды под проточной водой перед употреблением, пишет Самара-МК.