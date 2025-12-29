Я нашел ошибку
Самарские застройщики встретились с региональным Росреестром Когда: 29 декабря в 10:27
В Самаре водитель врезался в кирпичную кладку
В 2026 году россияне всё больше будут делать выбор в пользу готовой еды
В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки до 9% к концу 2026 года
Самарский ОМОН «Утес» в этом году отметил день образования отряда
80 ёлок‑нелегалов: самарская полиция накрыла базар у дороги
Жители Самары оценили оформление города к Новому году в среднем на 3,32 балла
самыми аккуратными водителями в каршеринге стали Андреи и Сергеи
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Самаре водитель врезался в кирпичную кладку

28 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 370 нарушений ПДД РФ, в том числе 6 нарушений правил перевозки детей и 25 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Кировском районе г. Самары в 04:20 44-летний мужчина, управляя автомобилем Geely Emgrand, напротив д. 2 «Б»/2, по ул. Олимпийская, не справился с рулевым управлением, выехал на обочину и совершил наезд на препятствие (кирпичная кладка). С места ДТП водитель доставлен в лечебное учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.

Новости по теме
В Самарской области 28 декабря нефтевоз съехал в кювет
28 декабря 2025, 16:35
Отмечается, что водитель фуры не пострадал. На место выезжали правоохранители, медики и специалисты ПСЧ. Происшествия
В Самарской области в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
27 декабря 2025, 16:15
Спасатели провели аварийно-спасательные мероприятия, включавшие стабилизацию транспортных средств и деблокировку пострадавших и погибших. Происшествия
В Елховском районе автомобилистка пострадала в ДТП
27 декабря 2025, 12:50
26 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, 5 погибло.  Происшествия
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
