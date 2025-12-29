В Самаре водитель врезался в кирпичную кладку

28 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 370 нарушений ПДД РФ, в том числе 6 нарушений правил перевозки детей и 25 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Кировском районе г. Самары в 04:20 44-летний мужчина, управляя автомобилем Geely Emgrand, напротив д. 2 «Б»/2, по ул. Олимпийская, не справился с рулевым управлением, выехал на обочину и совершил наезд на препятствие (кирпичная кладка). С места ДТП водитель доставлен в лечебное учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.