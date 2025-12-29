Самарские застройщики встретились с региональным Росреестром Когда: 29 декабря в 10:27

6 917 договоров долевого участия в строительстве было зарегистрировано самарским Росреестром за 11 месяцев 2025г. За этот же период было введено в эксплуатацию и поставлено на государственный кадастровый учет 55 многоквартирных домов с расположенными в них 5821 помещениями.

В Министерстве строительства Самарской области прошли публичные обсуждения правоприменительной практики регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Самарской области. Участниками мероприятия стали застройщики, осуществляющие свою деятельность на территории региона.

Спикером от самарского Росреестра выступил начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Сергей Лазарев, который в своем докладе напомнил об обязанности юридических лиц подавать заявления на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме.

«Необходимо отметить, что с начала 2025 года, несмотря на то, что норма вступила в силу 01.03.2025г., 99% договоров долевого участия представлено на регистрацию в электронном виде, – рассказывает Сергей Лазарев, – Кроме того, напоминаем об обязанности застройщиков после подписания передаточного акта самостоятельно направлять в Росреестр заявления и документы для государственной регистрации права собственности участника долевого строительства».