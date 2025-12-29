В 2026 году россияне всё больше будут делать выбор в пользу готовой еды. Причина — экономия времени, рост спроса на одноразовые и готовые решения. К такому выводу пришли аналитики сервиса доставки готовой еды Dostaевский, изучив главные тренды наступающего 2026 года, пишут "Известия".

«Рынок еды претерпевает серьезные изменения. И причиной становится то, что жители городов меняют свои приоритеты в целях экономии времени. Если раньше прием пищи был связан с рядом семейных традиций и обязательств, то на сегодняшний день эта роль не является ведущей. Это превращает «приготовление пищи для семьи» в менее релевантный навык для большой части потребителей», — говорится в исследовании.

В нем пояснили, что появляется всё больше одиночных домохозяйств, а само одиночество становится нормой и отличительной чертой новых поколений.

«Возможность жить одному теперь более доступна из-за того, что нет постоянной нужды следить за наполненностью холодильника и ежедневно готовить. Соответственно, спрос на «одноразовую» или порционную еду вырастает», — отмечают аналитики.

Они также заметили, что 2025 год по сравнению с 2024 годом принес прирост покупок по категориям блюд «Горячие блюда» — в среднем на 18,48%, салаты — на 56,06%, супы — на 13,75%.

«Людям всё больше комфортно заказывать себе мини-комбо и блюда, рассчитанные на один прием. Внимание уделяется удобству, скорости и персонализированным решениям», — пояснили аналитики.

В современном обществе, особенно среди жителей мегаполисов и городов-миллионников, наблюдается повышенный рост интенсивности и продолжительности труда, сказано в исследовании.

«Работа и занятость выходят на первый план, практически не оставляя времени на отдых и хобби. Это приводит к тому, что потребители стараются искать свободное время с помощью делегирования бытовых задач сервисам, в том числе и в вопросах приема пищи. Еда становится еще более «встраиваемой» в рабочие ритмы. Офисные сотрудники предпочитают есть у рабочего места между задачами во время коротких перерывов», — сообщается в материале.

Аналитики полагают, что в 2026 году увеличится число брендов, расширяющих каналы сбыта своей продукции за счет встраивания в агрегаторы, развития форматов замороженной и охлажденной кулинарии, кейтеринга, а также направления функциональной полезной еды, и этот тренд будет усиливаться в последующие годы. По их мнению, драйверами таких изменений станут ориентация населения на экономию и привычка к удобству, чему способствовало развитие рынка e-com с 2020 года.