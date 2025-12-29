В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки до 9% к концу 2026 года

Ключевая ставка Центробанка (ЦБ) может снизиться до 9% к концу 2026 года. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Ключевая ставка может опуститься до 9% к концу 2026-го. Это вполне реальная цифра», — отметил он.

Аксаков пояснил, что снижение ставки связано с замедлением инфляции и грядущими налоговыми изменениями. Он также добавил, что уже на заседании 13 февраля ЦБ может снизить ключевую ставку минимум на 0,5 п.п., а с марта начнется более активное смягчение денежно-кредитной политики.