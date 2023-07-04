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«РКС-Самара» провели показательную акцию в доме с очень частыми засорами

4 июля 2023 11:43
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«РКС-Самара» провели показательную акцию в доме с очень частыми засорами

Есть в Самаре дома, в которых даже при наличии удобств жить неудобно. Один из таких №36 по ул.Гая. Каждые две недели, а то и чаще, в этом доме не работает канализация, невозможно ни воспользоваться водой, ни слить её, жители жалуются на неприятный запах стоков. А всё из-за того, что система водоотведения регулярно забивается... мусором. В 2022 году специалисты «РКС-Самара» выезжали сюда устранять засоры 36 (!!!) раз. В этом году было уже 12 вызовов.

Сотрудники ресурсного предприятия решили немного «помочь» жильцам, установили во дворе деревянный туалет с громкоговорителем, чтобы напомнить, к чему придётся вернуться, если не соблюдать правила пользования канализацией. А заодно показали настоящую причину засора: промыли сети, установили на канализационных выпусках специальные ловушки и через два дня достали «улов». Попался стандартный набор: ком из нетканых влажных салфеток, средства гигиены, остатки еды. Мусор в трубах точно не появился сам, он явно прибыл из квартир.  

Как правило, в таких домах большинство жильцов добросовестно относятся к удобствам, правила нарушают лишь единицы, но страдает от них весь дом. Чтобы жизнь не превращалась в череду засоров и ожиданий бригады, нужно помнить о простых правилах, что НЕЛЬЗЯ смывать в раковину и унитаз:

 

1. Салфетки бумажные и влажные

2. Остатки еды, очистки, шелуха, косточки

3. Наполнители для кошачьих лотков, опилки, гранулят

4. Стройматериалы

5. Жир, масло

6. Окурки

7. Бумага, тряпки

8. Подгузники и средства контрацепции

Теги: РКС-Самара

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