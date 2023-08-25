«РКС-Самара» провели командно-штабные учения по ГО и ЧС

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«РКС-Самара» провели командно-штабные учения: по легенде персонал Городских очистных канализационных сооружений (ГОКС) был на местах, когда внезапно на объект залетел беспилотник, проник на склад с реагентами и повредил контейнер с жидким хлором. Сотрудники ГОКС действовали по установленному плану: провели эвакуацию работников, организовали поиск условно пострадавшего и оказали ему медицинскую помощь, а затем приступили к ликвидации условной аварии и спасательным работам.

В учениях вместе со специалистами ГОКС принимали участие и профессиональные спасатели. Они же потом давали оценку действиям сотрудников предприятия, вносили замечания. В целом, тренировка получила удовлетворительную оценку.

Фото: «РКС-Самара»