РКС-Самара" напоминают, почему важно оплачивать квитанции до 10 числа

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10 июля - день оплаты квитанций за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Эта дата указана в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Традиционно летом многие переходят в расслабленный режим, отвлекаются на дачи, отпуск, пляжный отдых - что, конечно, прекрасно. А вот предприятия жизнеобеспечения, в числе которых и «РКС-Самара», продолжают работу в прежнем режиме. Забор и подготовка воды, подача в город и транспортировка по сетям, водоотведение и очистка стоков, обслуживание, профилактика и ремонт оборудования и спецтехники, оплата электроэнергии для работы мощных насосов на водозаборах и очистных, закупка реагентов, расходных материалов и горючего - у всего этого нет отдыха и каникул. А основа бесперебойной и надёжной работы всей этой системы - своевременная и полная оплата квитанций. Каждый месяц, до 10 числа.

Оплата - раз в месяц, вода - всегда.