Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за июль

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Клиенты Самарского филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», подписанные на электронную квитанцию, первыми получили доступ к платежному документу на оплату коммунальных услуг, потребленных в июле 2024 года.

Основными преимуществами электронной квитанции является безопасность личных данных и оперативность. В частности, жители региона, оформившие подписку на данный сервис, получают квитанции на оплату за предыдущий период первого числа каждого месяца. Платежный документ приходит на электронную почту, и проверить начисление и оперативно оплатить за горячую воду и отопление можно дома, на даче и даже в поездке.

В целом в Самарской области уже свыше 97 тысяч клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» оценили преимущество электронной квитанции.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно:

- в бесплатном мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», доступном в PlayМаркет и AppStore;

- в личном кабинете на сайте https://lkm.esplus.ru/;

- на сайте https://samara.esplus.ru/service/email/;

- в ближайшем офисе энергокомпании.

Фото:freepik.com