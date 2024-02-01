Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции для оплаты за январь

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С 1 февраля клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны электронные квитанции за тепловую энергию за январь. Для того, чтобы оперативно узнать свое начисление за предыдущий период, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете, либо оформить подписку на электронную квитанцию.

В частности, каждый клиент компании может отказаться от бумажных квитанций в пользу электронной рассылки. Оформить услугу можно в Личном кабинете клиента, выбрав в разделе настроек соответствующий способ доставки квитанции. Кроме этого, можно оставить заявку на официальном сайте энергокомпании в разделе «Онлайн-сервисы» https://samara.esplus.ru/service/ или написать о своем желании получать квитанции в электронном виде на почту kvit@esplus.ru. На данный момент этим сервисом пользуются свыше 70 тысяч жителей региона.

«Электронная квитанция обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, данный вид доставки платежного документа обеспечивает максимальную защиту персональных данных клиента. Во-вторых, процесс оплаты тепла становится более удобным и комфортным: информация о начислении доступна уже с 1 числа каждого месяца. В-третьих, при отказе от получения бумажных квитанций жители региона вносят значительный вклад в сохранение окружающей среды», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Подробнее о дистанционных сервисах можно узнать на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс».