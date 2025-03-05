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Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступен новый способ оплаты тепла без комиссии

5 марта 2025 15:45
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Теперь клиенты энергокомпании могут вносить плату за полученные услуги наличными через банкоматы АО «Почта Банк».

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 марта 2025 года предоставил для жителей новый способ оплаты отопления и горячего водоснабжения без комиссии. Теперь клиенты энергокомпании могут вносить плату за полученные услуги наличными через банкоматы АО «Почта Банк».

Для этого достаточно выбрать на экране банкомата опцию «Оплатить услугу», далее указать способ оплаты «Наличными», зайти в раздел «Коммунальные услуги» – «Квартплата 24», ввести номера телефона и лицевого счёта. После необходимо указать сумму к оплате, внести наличные и забрать выданный чек. Услуга также доступна жителям Тольятти, получающим квитанции от ООО «ЕРЦ г. Тольятти».

Сегодня в Самарской области «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает сразу несколько онлайн-каналов оплаты коммунальных услуг без комиссии. В их числе:

— онлайн-банк АО «Т-Банк». Для совершения оплаты счёта в разделе «Платежи» в строке «Поиск вручную» необходимо ввести «Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс», указать лицевой счёт, период оплаты, адрес и сумму;

— терминалы самообслуживания АО НКО «Элекснет» и АО «Россельхозбанк». Оплата через эти сервисы принимается наличными. Держатели карт Россельхозбанка могут внести платёж в банкоматах, а также безналичными в онлайн-банке и мобильном приложении.

Дополнительная информация об актуальных онлайн-каналах оплаты услуг энергокомпании размещена в разделе «Как оплатить» на официальном сайте: https://samara.esplus.ru/clients/kak-oplatit/.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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