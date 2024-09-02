Я нашел ошибку
Главные новости:
В десять раз увеличились штрафы за незаконные врезки в систему водоснабжения и водоотведения.
"РКС-Самара": воровать воду стало ещё дороже и опаснее
По итогам проверки Дмитрий Николаевич отметил, что каких-либо серьезных нарушений и замечаний не выявлено.
«Гражданский мониторинг»: общественник проверил работу Отдела МВД по Волжскому району
Победителями полуфинала стали 49 участников из 29 регионов России.
Ярослав Чернышев из Самарской в числе победителей третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства»
Так, юные гости фестиваля на площадке «Детского театра» услышали четыре истории - на русском, татарском, чувашском и мордовском (ерзя) языках.
Гости «ВолгаФест-2024» познакомились с «Теплыми сказками» от «Т Плюс»
Соперниками водителей предприятия стали 16 сборных из разных городов региона.
Водители ТОАЗа — серебряные призеры регионального конкурса профмастерства
Установлен новый порядок оказания первой помощи
Установлен новый порядок оказания первой помощи
Возведение медицинского объекта началось благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета.
Для около 400 жителей села Подгорное Борского района строится новый ФАП
В Самаре пройдет Специальная олимпиада России по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре пройдет Специальная олимпиада России по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.19
-0.26
EUR 100.76
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 31 августа пройдет арт-фестиваль «Живописный город: Улицы в золотом»
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем
Более 1400 музыкантов примут участие в этапе ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Гости «ВолгаФест-2024» познакомились с «Теплыми сказками» от «Т Плюс»

2 сентября 2024 14:25
125
Так, юные гости фестиваля на площадке «Детского театра» услышали четыре истории - на русском, татарском, чувашском и мордовском (ерзя) языках.

В минувшую субботу, 31 августа, все желающие из числа посетителей фестиваля «ВолгаФест-2024» смогли своими руками смастерить разнообразные поделки на интерактивной площадке Самарского филиала «Т Плюс». В рамках ежегодного мероприятия энергетики познакомили горожан с литературно-этнографическим проектом «Теплые сказки».

Так, юные гости фестиваля на площадке «Детского театра» услышали четыре истории - на русском, татарском, чувашском и мордовском (ерзя) языках, - вошедшие в сборник сказок, выпущенных «Т Плюс» в 2023 году. Чтецами выступили сотрудники Самарской библиотеки народов Поволжья и областного краеведческого музея им. Алабина.

Здесь же прошли творческие мастер-классы от энергетиков. Все желающие смогли сложить тюльпан (символ благополучия и возрождения в татарской культуре) в технике оригами, смастерить фигурку чувашской «Дюймовочки» - Пугане, а также сделать мордовский головной убор в технике аппликации.

Напомним, что «Теплые сказки» - социокультурный проект «Т Плюс», позволивший отыскать редкие и не издававшиеся прежде сказки. В итоге в книгу вошли 17 произведений коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подача горячего водоснабжения для клиентов возобновлена в штатном режиме.
01 сентября 2024, 20:29
Энергетики «ПТС» устранили дефект по ул. Красноармейской
Подача горячего водоснабжения для клиентов возобновлена в штатном режиме. ЖКХ
419
В настоящее время идет подготовка к монтажу нового трубопровода.
30 августа 2024, 16:51
Сотрудники «ПТС» завершили демонтаж теплосети по ул. Красноармейской
В настоящее время идет подготовка к монтажу нового трубопровода. ЖКХ
665
В связи с этим продлено ограничение подачи горячего водоснабжения для клиентов в границах ул. Куйбышева и ул. А.Толстого.
29 августа 2024, 17:36
Энергетики «ПТС» устраняют дефект теплосети по ул. Красноармейской
В связи с этим продлено ограничение подачи горячего водоснабжения для клиентов в границах ул. Куйбышева и ул. А.Толстого. ЖКХ
781

В центре внимания
В Самарской области открылись 18 специализированных классов в рамках нацпроекта БАС
2 сентября 2024  12:31
В Самарской области открылись 18 специализированных классов в рамках нацпроекта БАС
170
Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы № 68.
2 сентября 2024  09:35
Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы №68
483
В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Новокуйбышевске.
1 сентября 2024  17:43
Развитие региона и решение проблем горожан: Вячеслав Федорищев встретился с жителями Новокуйбышевска
1047
Сейчас техническая готовность составляет 63%.
1 сентября 2024  14:54
Вячеслав Федорищев проинспектировал ход строительства нового здания театра «Грань»
504
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний
1 сентября 2024  09:56
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний
654
Весь список