Гости «ВолгаФест-2024» познакомились с «Теплыми сказками» от «Т Плюс»

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В минувшую субботу, 31 августа, все желающие из числа посетителей фестиваля «ВолгаФест-2024» смогли своими руками смастерить разнообразные поделки на интерактивной площадке Самарского филиала «Т Плюс». В рамках ежегодного мероприятия энергетики познакомили горожан с литературно-этнографическим проектом «Теплые сказки».

Так, юные гости фестиваля на площадке «Детского театра» услышали четыре истории - на русском, татарском, чувашском и мордовском (ерзя) языках, - вошедшие в сборник сказок, выпущенных «Т Плюс» в 2023 году. Чтецами выступили сотрудники Самарской библиотеки народов Поволжья и областного краеведческого музея им. Алабина.

Здесь же прошли творческие мастер-классы от энергетиков. Все желающие смогли сложить тюльпан (символ благополучия и возрождения в татарской культуре) в технике оригами, смастерить фигурку чувашской «Дюймовочки» - Пугане, а также сделать мордовский головной убор в технике аппликации.

Напомним, что «Теплые сказки» - социокультурный проект «Т Плюс», позволивший отыскать редкие и не издававшиеся прежде сказки. В итоге в книгу вошли 17 произведений коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»