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Если должник оказался в сложной жизненной ситуации, ему надо обратиться в «РКС-Самара»

7 ноября 2023 14:57
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Где разберутся в ситуации, подскажут пути выхода, по возможности предоставят рассрочку.

Любой долг за услуги водоснабжения и водоотведения – малоприятная ситуация как для абонента, так и для ресурсной компании. Предприятие, прежде чем поставить ресурс, должны закупить и оплатить оборудование, расходные материалы (реагенты, флокулянты) для проведения работ и водоподготовки, очистки стоков. Поэтому предприятию важно получать оплату от абонентов регулярно, своевременно, в полном объёме или авансом. Кстати, во многих странах дальнего и ближнего зарубежья именно так и происходит: абонент вносит средства вперёд, на специальные счета, и ресурс поставляется только до тех пор, пока на счету есть средства. В РФ пока такой практики нет. Понятно, что обстоятельства могут сложиться непредвиденным образом и абонент может по уважительной причине пропустить оплату. В этом случае не нужно прятаться и делать вид, что всё пройдет само. Лучше обратиться в «РКС-Самара», где разберутся в ситуации, подскажут пути выхода, по возможности предоставят рассрочку. Для этого на предприятии уже более 8 лет работает комитет по дебиторской задолженности.

Заседания комитета проходят дважды в неделю по вторникам и четвергам. Здесь специалисты разных направлений вместе с абонентами-должниками ищут пути выхода из создавшихся ситуаций. Некоторым жителям нужно просто провести поверку приборов учёта и начисления, долги сразу снижаются в несколько раз, другим - предоставить документы о составе семьи или временном отсутствии, о смене собственника. Всё это может существенно снизить сумму долга и облегчить оплату. В некоторых ситуациях можно оформить рассрочку на погашение долга с графиком платежей, который надо строго соблюдать.

Такая работа приносит положительные результаты и абонентам, и предприятию. За время работы комитета тысячи должников смогли реструктуризировать свои долги и оплатить их без особых сложностей. Для ресурсников это делает предсказуемым поступление денег, сокращает затраты на взыскание долгов через суды и тампонирование, позволяет планировать работу с кредитными средствами.

Принять участие в работе комитета по дебиторской задолженности можно, записавшись заранее по телефону единого контактного центра 207-25-40.

Теги: РКС-Самара

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