Жительницу Сызрани дважды спасли врачи

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Специалисты Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии сызранского филиала Самарского кардиологического диспансера им. В.П. Полякова две экстренные операции пациентке, которые предотвратили угрозу жизни и сохранили здоровье.



Жительница Сызрани 39 лет поступила в отделение с жалобами на боли и онемение в левой нижней конечности. В результате обследования у нее диагностировали острую эмболию бедренной артерии. Пациентке выполнили экстренную операцию – эмболэктомию - удаление эмбола - частицы, перекрывающей просвет артерии. Кровоснабжение конечности было восстановлено полностью. В дальнейшем пациентка проходила восстановительную терапию под наблюдением врачей стационара, увеличивала двигательную активность, сообщает Минздрав региона.



Однако через 4 дня после операции ее состояние ухудшилось: она внезапно потеряла сознание, а после его частичного восстановления, врачи обнаружили, что пациентка не может двигать правыми рукой и ногой. После дообследования был установлен диагноз – острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт, причиной которого был тромбоз левой сонной артерии - один из основных сосудов, питающих головной мозг. В экстренном порядке бригадой сосудистых хирургов было выполнено оперативное вмешательство – удаление эмболов и тромботических масс из левой сонной артерии и восстановление полноценного кровоснабжения головного мозга.



Уже на следующий день пациентка полностью пришла в сознание, движения в правой руке и ноге – восстановились в полном объеме. В настоящее время женщина выписана из стационара.



Оперативные вмешательства проводил заведующий кардиохирургическим отделением, врач-кардиохирург Александр Казанцев и команда специалистов отделения.

"Это большая удача, что пациентка своевременно обратилась за помощью и мы могли действовать оперативно. Это позволило не только сохранить конечность пациентке, но и предотвратить дальнейшее развитие инсульта", - отметил врач.



Благодаря открытию обособленного структурного подразделения областного кардиодиспансера в Сызрани в апреле 2023 года жители города и близлежащих территорий получают необходимую экстренную и плановую специализированную помощь, не выезжая как ранее в областные учреждения в Самару и Тольятти. Это позволяет своевременно оказывать медпомощь, спасая жизни пациентам в экстренных ситуациях.