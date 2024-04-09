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Жители Советского района Самары проходят УЗИ-диагностику на новом оборудовании

9 апреля 2024 21:47
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Это универсальный аппарат с расширенным набором датчиков.

Врачи Самарской городской поликлиники №10 работают на современной системе ультразвуковой визуализации. Оборудование приобретено по национальному проекту «Здравоохранение».

Это универсальный аппарат с расширенным набором датчиков. С его помощью специалисты выявляют заболевания органов брюшной полости и малого таза, щитовидной железы, почек, молочных желез, лимфатической системы, сердца и сосудов.

Благодаря новому оборудованию диагностика стала доступнее для более 60 тысяч жителей Самары. Повысилась и выявляемость патологий.

«С момента поставки УЗИ-системы проведено более 600 исследований, выявлено 18 случаев подозрений на злокачественные новообразования. Пациенты направлены на дополнительные обследования», – рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Ольга Борзова.

В 2023 году новое УЗИ-оборудование получили 17 поликлиник в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году в медучреждения региона также поставлен 31 современный аппарат для ультразвуковой диагностики.
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. Всего в 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставить 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Здравоохранение
Это универсальный аппарат с расширенным набором датчиков.
9 апреля 2024  21:47
Жители Советского района Самары проходят УЗИ-диагностику на новом оборудовании
145
ДТП произошло в ночь на 8 апреля  на трассе Урал-Муханово с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород.  
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