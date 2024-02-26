Жители Промышленного района Самары проходят диагностику на новом оборудовании

140

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Самарскую городскую поликлинику №2 поступила система ультразвуковой визуализации высокого класса. Обследования на аппарате уже прошли свыше 1000 пациентов.



Система оснащена датчиками для исследования органов брюшной полости, поверхностных структур, органов малого таза, дуплексного сканирования сосудов. Также на новом оборудовании диагностическое обследование проводится беременным женщинам.



«Аппарат позволяет выявить нарушение кровотока в плаценте, в сосудах пуповины. С его помощью можно выявить у малыша риски развития гипоксии или плацентарной недостаточности, оценить в динамике фетометрические показатели. Так, у одной из наших пациенток удалось вовремя диагностировать нарушение плодового кровотока. Ей была оказана необходимая медицинская помощь», — рассказала врач ультразвуковой диагностики Ирина Мальцева.



Новое оборудование также позволяет выполнять эластографию — исследование для оценки жёсткости тканей внутренних органов.



В этом году в поликлиники и больницы уже поставлены более 30 современных ультразвуковых аппаратов.

Модернизация первичного звена здравоохранения - часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Всего в подразделения первичного звена региона в этом году поступит 700 единиц медоборудования.

Фото: минздрав СО