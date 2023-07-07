 Жители Исаклинского района прошли консультации специалистов проекта «Забота рядом»

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Врачи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и кардиологического диспансера им. В.П. Полякова – уролог, эндокринолог, пульмонолог, ревматолог, невролог и кардиолог – провели консультативный прием жителей в Исаклинском районе.



Напомним, проект направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий. Выездные бригады узких специалистов по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и консультирования детей и взрослых.



«По итогам консультаций почти у трети пациентов были впервые выявлены хронические неинфекционные заболевания, — рассказал главный врач Исаклинской центральной районной больницы Александр Медведев. — У 12 человек диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, у 3 — нарушения в работе эндокринной системы. После проведения дополнительных обследований пациентам также не придётся ехать в областную больницу — вопросы дальнейшего лечения обсудим с коллегами в формате телемедицинской консультации».



Специалисты провели тренинги для медицинских работников по сердечно-легочной реанимации, а также обучение по диагностике и профилактике туберкулеза.



«Выезд получился расширенным. Для пациентов это возможность получить консультативную помощь областных врачей в своей поликлинике. Для наших специалистов — пообщаться с коллегами, пройти обучение прямо на рабочем месте», — отметил Александр Медведев.



Повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи — приоритетное направление развития медицины региона. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: минздрав СО