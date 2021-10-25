Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от гриппа

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В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом.



Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и другие категории населения.



Вакцинация проводится вакциной «Ультрикс Квадри», она предназначена для профилактики сезонного гриппа детям с 6 месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста.



Между прививкой против COVID-19 и прививкой против гриппа должен соблюдаться интервал не менее 1 месяца.



Информацию о наличии вакцин от гриппа в конкретном прививочном пункте можно уточнить на карте пунктов вакцинации на официальном сайте министерства в разделе «Вакцинация от COVID-19».

Фото: оперштаб СО