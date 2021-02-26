Житель Кинель-Черкасского района стал 100-тысячным привившимся от новой коронавирусной инфекции

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Анатолий Ржевский из Кинель-Черкасского района стал 100-тысячным жителем Самарской области, который сделал прививку от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинацию вместе с женой Тамарой Владимировной он прошел в поликлинике Кинель-Черкасской центральной районной больницы. «Заболевание очень серьезное, - отметил Анатолий Владимирович. - Уже во всем мире ученые доказали, что без вакцинации эту болезнь не победить. Поэтому и мы как патриоты своей страны решили привиться. Сделать это оказалось несложно».

Супруги рассказали, что родились в этом селе, выросли, здесь же закончили школу, родили двоих детей, воспитывают шестерых внуков. Сегодня решили привиться, чтобы защитить себя и своих близких. В поликлинике, куда Ржевские пришли на вакцинацию, работают два прививочных кабинета.

«Наш район одним из первых начал вакцинацию жителей в начале января. Пациенты записываются через колл-центр поликлиники или через портал Госуслуг, - пояснил главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Дмитрий Прибытков. - Мы развернули в районе 4 прививочных пункта – 2 кабинета в поликлинике ЦРБ и по одному - в поликлиниках сел Кротовка и Тимашево. Врачи внимательно осматривают жителей перед вакцинацией. У нас были пациенты 89 лет и 91 года, которые успешно прошли вакцинацию. Стараемся в первую очередь пригласить на прививку пациентов с сахарным диабетом, заболеваниями дыхательной системы. Ведь вакцинация – это единственный способ сформировать коллективный иммунитет и победить инфекцию».

В настоящее время прививку сделали более 3500 жителей района, ревакцинацию прошли 688 человек. За состоянием каждого наблюдают врачи.

Напомним, вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуг. Для заявки необходимо выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (баннер на главной странице), раздел «Записаться в лист ожидания», передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства