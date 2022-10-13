«Земский фельдшер»: в Хворостянском районе приступила к работе фельдшер Людмила Ионова

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В Хворостянском районе приступила к работе участница программы «Земский фельдшер» — заведующая фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер Людмила Ионова. Специалист получила единовременную компенсационную выплату при трудоустройстве в размере 750 тысяч рублей.



Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.



Людмила Ионова ведет прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте села Романовка.



«Более 20 лет я была младшим медицинским работником, часто наблюдала за трудовыми буднями фельдшера. В 2018 году решила повысить квалификацию и поступила в Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной, — рассказала Людмила Васильевна. — Летом этого года я уже стала участником программы "Земский фельдшер" и приступила к работе в Романовском ФАПе. Работа мне нравится, с пациентами мы легко находим общий язык. Большая часть населения Романовки — люди пожилого возраста, они особенно нуждаются в помощи, внимании и заботе. Наиболее ценно для меня, когда лечение дает положительный эффект и пациент тебе благодарен. В такие минуты становится легко и приятно на душе, появляется дополнительная мотивация работать лучше, развиваться в профессии».



Всего в этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 средних медицинских работников.

Фото: минздрав СО