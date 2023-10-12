«Земский фельдшер»: с начала года в медучреждения региона трудоустроились 44 новых участника программы

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«Хочу, чтобы мои будущие дети росли здесь»: в селе Байдеряково приступил к работе участник программы «Земский фельдшер».



С начала года в медучреждения Самарской области трудоустроились 44 новых участника программы — фельдшеры станций скорой помощи, акушерки и заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами.



Медицинский брат Рустам Худойназаров приступил к работе в ФАПе села Байдеряково Шигонского района. В селе проживает порядка 560 человек. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в прошлом году здесь возвели новый фельдшерско-акушерский пункт, в распоряжении молодого специалиста — новое современное оборудование.



«Я родился в Жигулевске, а вырос в селе Новодевичье Шигонского района. Обучался в Сызранском медколледже и еще во время учебы устроился в отделение скорой помощи. Это отличный опыт. Он позволяет быстро освоить азы работы — от забора крови до основ оказания экстренной помощи — и отточить навыки до совершенства. За 3 недели, что я работаю в ФАПе, не раз слышал от пациентов: "Нам повезло, что вы работали на «скорой»"», — рассказал специалист.



Медпункт оснащен всем необходимым для проведения диспансеризации и профосмотров, вакцинации, диспансерного наблюдения, а также дефибриллятором и укладками для оказания неотложной и экстренной помощи.



Помимо единовременной выплаты для участников программы, Рустаму Худойназарову оказали поддержку при трудоустройстве: медучреждение компенсирует стоимость аренды жилья. По словам специалиста, возвращение в Шигонский район — решение, к которому он пришел еще во время обучения:



«Люблю города, но село мне ближе — здесь особый уклад жизни. Если в ближайшие годы появятся дети, хотелось бы, чтобы они росли здесь. Свежий воздух, прогулки на природе — все это способствует здоровому развитию и укреплению иммунитета».



Напомним, при переезде в сельскую местность и малые города участники программы «Земский фельдшер» получают выплаты в размере до 750 тысяч рублей. Создавать благоприятные условия для привлечения и адаптации специалистов помогает целый комплекс мер поддержки: «подъемные» для выпускников вузов и колледжей — представителей наиболее востребованных и дефицитных специальностей, — компенсация аренды жилья, первоначального взноса по ипотечному кредиту и другие.



Всего в этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 160 специалистов, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: ru.freepik.com