«Земский доктор»: к коллективу Красноармейской ЦРБ присоединился молодой врач-уролог

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Весной к коллективу Красноармейской центральной районной больницы присоединился молодой врач-уролог Олег Улбутов – участник программы «Земский доктор». Всего за 4 года в учреждение трудоустроились 25 специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».



«В медицину я пришел по стопам бабушки – врача-педиатра. На 1 курсе медицинского института работал санитаром в урологическом отделении. Окончив ординатуру, остался в урологии, трудился в больницах Чапаевска и Самары. Отработав 6 лет в стационаре, в постковидное время решил изменить свою жизнь. Узнал, что в Красноармейской больнице требуется врач-уролог и принял решение стать участником кадровой программы», – рассказал Олег Александрович.



В Красноармейской больнице специалист работает на современном УЗИ-аппарате, поставленном в рамках нацпроекта «Здравоохранение».



«Провожу обследования для выявления онкопатологии, трансректальное УЗИ предстательной железы. Бывает прямо с приема при необходимости направляю пациентов в стационар. За два месяца в рамках диспансеризации осмотрел уже порядка 100 молодых пациентов», – отметил врач.



В рамках программы «Земский доктор» специалист получил единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО