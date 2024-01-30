За три года работы более 30 тысяч тольяттинцев получили помощь в амбулаторном онкоцентре

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За три года работы более 30 тысяч пациентов прошли обследование в центре амбулаторной онкологической помощи Тольяттинской городской клинической поликлиники №3.



В центре амбулаторной онкологической помощи пациенты по направлению лечащего врача проходят комплексное обследование при подозрении на злокачественное новообразование. Здесь же они получают химиотерапевтическое лечение и остаются под диспансерным наблюдением. Всего за ЦАОПом закреплено порядка 230 000 человек – пациенты, прикреплённые к поликлинике № 3. На данный момент на диспансерном учете состоит почти 6500 человек.



«Для сокращения риска обнаружения злокачественных новообразований на поздней стадии важно регулярно проходить диспансеризацию, - рассказал заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Сергей Гаркавый. - При подозрении на онкопатологию пациента направляют к нам в центр для проведения дополнительного обследования. Для диагностики используются различные методы — УЗИ, маммография, эзофагостродуоденоскопия, колоноскопия, цитологическое исследование, компьютерная томография. Все малейшие образования диагностируются буквально на начальных этапах».



Эффективное использование современных медицинских технологий позволяет улучшить качество диагностики и повысить точность обследований. Ежегодно в центр амбулаторной онкологической помощи обращается около 13 тысяч тольяттинцев.



«В 2023 году мы выполнили порядка 11000 обследований, из них провели около 1500 биопсий. У 481 пациента впервые выявлены новообразования кожи, молочных желез, опухоли желудка и кишечника. Большинство случаев заболевания удалось выявить на I-II стадии, что позволило своевременно начать специализированное и оперативное лечение, провести химиотерапию или лучевую терапию», - отметил врач.



Специалисты напоминают, для выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях важно регулярно проходить диспансеризацию. Профилактические визиты к врачу помогут избежать серьёзных рисков для жизни и здоровья.



Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.