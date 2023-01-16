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Фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории.
За год в 17 населенных пунктах губернии появились новые объекты здравоохранения
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За год в 17 населенных пунктах губернии появились новые объекты здравоохранения

16 января 2023 17:46
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Фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории.

За год в 17 населенных пунктах Самарской области появились новые объекты здравоохранения — фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории, возведенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

В этих подразделениях центральных районных и городских больниц жители могут недалеко от дома проконсультироваться с врачом, при необходимости получить неотложную и экстренную помощь, пройти вакцинацию, а также профилактический осмотр и диспансеризацию. Эти мероприятия имеют важнейшее значение для предупреждения развития хронических неинфекционных заболеваний. Регулярные визиты к врачу с профилактической целью помогут выявить нарушения в работе сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания на ранних стадиях и предотвратить развитие тяжелых осложнений.

 Возведение 17 новых зданий медицинских подразделений — очередной этап масштабного обновления медицинской инфраструктуры региона в рамках национального проекта «Здравоохранение». За последние пять лет в сельской местности и малых городах построены 83 фельдшерско-акушерских пункта, 11 офисов врачей общей практики, 7 врачебных амбулаторий. Проводится большая работы по привлечению медицинских кадров. В этом помогает комплекс мер социальной поддержки специалистов — программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», «подъемные» при трудоустройстве, предоставление служебного жилья и другие.

Как отмечает главный врач Похвистневской центральной больницы города и района Евгений Разумов, во многом именно благодаря нацпроекту 100% населения муниципального района получают медпомощь в шаговой доступности. С 2021 года здесь возведены 5 новых современных здания для размещения подразделений — фельдшерско-акушерский пункт в селе Красные Ключи, офисы врачей общей практики в селах Кротково и Среднее Аверкино, а также врачебная амбулатория в селе Новый Аманак. Более 5 тысяч человек получают медпомощь в новых условиях.

 «ФАПы, офисы врачей общей практики, амбулатории оснащены в соответствии с современными требованиями — электрокардиографами с функцией дистанционной передачи данных, аппаратами для измерения внутриглазного давления, укладками для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи и всем необходимым, — подчеркнул Евгений Анатольевич. — Кроме того, все подразделения обеспечены автоматизированными рабочими местами, с помощью которых даже фельдшер может проводить телемедицинские консультации с врачами ЦРБ, а при необходимости — с сотрудниками других медицинских организаций. Это позволяет решать многие задачи по лечению пациентов без транспортировки за пределы населённого пункта».

При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется планомерная работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году в планируется возведение 21 нового модульного здания для размещения подразделений медицинских организаций: 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории, офис врача общей практики.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории.
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