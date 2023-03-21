За год коллектив Октябрьской центральной городской больницы пополнили 5 выпускников медицинских колледжей и вузов

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За последний год к коллективу Октябрьской центральной городской больницы присоединились 5 выпускников медицинских колледжей и вузов. Адаптации молодых специалистов способствуют меры социальной поддержки — выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для представителей наиболее востребованных и дефицитных специальностей, предоставление жилья служебного найма.



Особое внимание уделяется организации целевого обучения будущих врачей.



«Мы регулярно проводим встречи с абитуриентами, рассказываем о направлениях медицины, особенностях работы тех или иных служб. Информируем о действующих мерах соцподдержки. Такая активная работа позволяет ежегодно заключать от 2 до 5 договоров о целевом обучении. Приезжают к нам и из других регионов», — отмечает главный врач учреждения Светлана Шугурова.



В рамках целевого обучения студенты проходят практику в поликлинике, хирургическом и терапевтическом отделениях стационара, работают операторами в колл-центре городской больницы.



«Завершив обучение в университете, специалисты приступают к работе. Для каждого сотрудника назначаем наставника из числа опытных коллег. Впоследствии некоторые принимают решение продолжить обучение и поступают в ординатуру. Другие видят себя в первичном звене и продолжают работать участковыми терапевтами», — отмечает Светлана Геннадьевна.



Участковый врач-терапевт Андрей Масин благодарен коллегам за поддержку при трудоустройстве.



«Старшие сотрудники вводили меня в курс дела: разъясняли, как осуществляется маршрутизация пациентов, помогали с решением организационных вопросов. Сложные клинические случаи разбирали с заведующим отделением на мини-консилиумах, — вспоминает Андрей Сергеевич. — Также благодарен за материальную поддержку — я получил выплаты и по программе "Земский доктор", и как наиболее востребованный специалист. Эти деньги вложил в покупку дома и машины. Сейчас я работают и продолжаю обучение в ординатуре».



Меры поддержки, наставничество, обновление медицинской инфраструктуры больниц помогают привлекать специалистов в сельскую местность и малые города. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами —одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: минздрав СО