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 Юные жители региона проходят иммунизацию от гриппа

12 сентября 2023 20:51
171
Прививка показана детям в возрасте от 6 месяцев. Дети до 3 лет прививаются двукратно с интервалом в 28 дней, с 3 до 18 лет — один раз.

Дети особенно уязвимы перед осложнениями гриппа, среди которых – пневмония, бронхит, ларингит, отит, нарушения со стороны мочевыделительной и нервной систем. Поэтому каждой семье, где есть маленькие дети, необходимо своевременно подумать об иммунизации.

В поликлиниках имеется в наличии вакцина «Ультрикс Квадри», предназначенная для профилактики сезонного гриппа у детей в возрасте от 6 месяцев, подростков и взрослых без ограничения возраста.

 «Прививочная кампания в этом году началась очень активно. В первую очередь прививаем дошкольников: в этом возрасте дети наиболее уязвимы перед осложнениями гриппозной инфекции, — отметила главный внештатный педиатр г.о. Самара, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники №15 Светлана Пыркова. — Вакцинироваться важно уже сейчас, в начале осени. Вакцинация от гриппа является тренировкой для организма: он учится активно вырабатывать иммунитет, и за счет этого снижается количество эпизодов вирусных инфекций у детей в последующий год. Те родители и дети, которые ежегодно вакцинируются, это знают на собственном примере».

Прививка показана детям в возрасте от 6 месяцев. Дети до 3 лет прививаются двукратно с интервалом в 28 дней, с 3 до 18 лет — один раз.

Жительница Промышленного района Ольга Новоселова пришла на прививку с сыном Тимофеем.

 «Мы ежегодно проходим вакцинацию. Это защищает от тяжелого течения болезни. Делаем прививки от гриппа всей семьей, — рассказала женщина. — Лучше вовремя привиться, чем оказаться в больнице и лечить последствия болезни».

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Прививка показана детям в возрасте от 6 месяцев. Дети до 3 лет прививаются двукратно с интервалом в 28 дней, с 3 до 18 лет — один раз.
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