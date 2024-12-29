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Юные пациенты Тольяттинской больницы проходят обследования на новом аппарате эндоскопической диагностики

29 декабря 2024 16:17
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Эндоскопическая диагностика дает возможность выявить язвы, участки кровотечения, инородные предметы и патологические образования.

В отделение функциональной диагностики поступила новая видеоэндоскопическая система. Современное оборудование поставлено благодаря государственной программе «Развитие здравоохранения в Самарской области» за счет средств областного бюджета. За день специалисты выполняют около 6 исследований.

Эндоскопическая диагностика дает возможность выявить язвы, участки кровотечения, инородные предметы и патологические образования. Во время эндоскопии в диагностических целях оборудование позволяет провести биопсию. С помощью эндоскопа врачи могут обнаружить инородные тела в органах пищеварительной системы и извлечь их.

 «Благодаря новому оборудованию мы получаем качественное изображение и быстро ставим точный диагноз, что позволяет своевременно начать лечение. Новая модель видеоэндоскопа проще и удобнее в управлении, что сокращает время проведения исследования и облегчает процедуру для пациента. Когда к нам поступают пациенты с жалобами на боли в животе, мы с помощью нового аппарата осматриваем желудок на предмет ожога слизистой или наличия посторонних предметов, которые дети случайно проглатывают. Недавно нам удалось вовремя извлечь из желудка малыша магнит и избежать оперативного вмешательства», - рассказал врач-эндоскопист отделения функциональной диагностики Алексей Григорьев.

Напоминаем родителям о необходимости обезопасить детей от мелких предметов, особенно в период новогодних праздников. В это время вокруг много ярких украшений, игрушек и различных предметов, которые могут привлечь внимание малышей.

Следите за тем, чтобы маленькие детали игрушек, конфет, а также различные украшения были недоступны для детей. Убедитесь, что все мелкие предметы, такие как пуговицы, монеты и батарейки, находятся в безопасных местах, так как они могут представлять опасность при случайном проглатывании.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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