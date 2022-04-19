Выездные реабилитационные бригады региона оказывает помощь семьям с детьми-инвалидами

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Квалифицированную социально-медицинскую, социально-педагогическую, социально-психологическую и правовую помощь семьям с детьми-инвалидами обеспечивают выездные реабилитационные бригады. Такие бригады обслуживают на дому семьи, которые не могут сами посещать реабилитационные центры в силу сложного заболевания ребенка или проживания в отдалённых территориях.

Первая такая бригада была создана в декабре 2019 года в Самаре. В 2020 году такую бригаду создали в Новокуйбышевске на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светлячок», а в прошлом году появилась и третья бригада – в Сызрани в реабилитационном центре «Жемчужина».

Состав выездной реабилитационной бригады формируется в зависимости от услуг, необходимых ребенку и его семье, и включает в себя педагога-психолога, логопеда или дефектолога, врача-невролога, врача-педиатра, медицинскую сестру по массажу, инструктора ЛФК.

Основная задача специалистов бригады – не только выявить нарушения и оказать своевременную помощь ребенку, но и нацелить родителей на активное участие в реабилитационном процессе и коррекционно-развивающей работе в домашних условиях.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина» - единственный реабилитационный центр для детей на территории Западного округа Самарской области (г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский), оказывающий комплексную реабилитационную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Там социальные реабилитационные услуги получают дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, отклонениями в физическом или умственном развитии.

Занятия со специалистами центра обеспечивают максимально полную своевременную социальную адаптацию к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. Все социальные услуги предоставляются бесплатно. Ежегодно центр обслуживает более 200 детей с ОВЗ.

Благодаря министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда в Самарской области» в реабилитационный центр было приобретено современное оборудование для занятий адаптивной физкультурой, для социально-бытовой и педагогической реабилитации, были оснащены также физиотерапевтический кабинет и сенсорная комната.

Приобретение этого оборудования и обучение сотрудников новым методикам и технологиям позволило расширить спектр предоставляемых услуг. Так, например, в кабинете физиотерапии начал функционировать аппарат «Магнон», который активно применяется в реабилитации детей с ДЦП, детей с нарушениями психики, различными речевыми и эмоционально-волевыми нарушениями. Также успешно применяется новый метод реабилитации «Телесный интеллект». В кабинете ЛФК активно используется новый программный комплекс АПК «Ревимоушен», комплекс для реабилитации опорно-двигательного аппарата «АНИКА», тренажёр для имитации верховой езды, виброплатформа «Галилео», батут – реабилитационный тренажёр для тренировки вестибулярного аппарата. Все они предназначены для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП), аутизмом, различными интеллектуальными и эмоционально-волевыми нарушениями.

Реабилитационные услуги на дому в 2019 году получили 4 ребенка, в 2020 – 22, в 2021 – 62. В этом году домашний курс реабилитации прошли уже 14 человек. В этом году в Тольятти появится выездная бригада для инвалидов старше 18 лет.

«Такой новый социальный сервис - это веяние времени, это потребность родителей тех детей, которые имеют тяжёлые множественные нарушения, нарушения двигательной активности. Бригады за один выезд могут обслужить несколько семей, живущих в отдаленных территориях, каждой уделяется в среднем по 3 часа. Бригада имеет свой транспорт, оснащена новым диагностическим оборудованием, мобильными тренажерами, массажным столом, развивающими модулями для психолого-педагогической коррекции», - комментирует директор ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина» Светлана Чистякова.

Одной из семей, которые воспользовались услугой выездной реабилитационной бригады в этом году, стала семья Абдусаттаровых из Октябрьска, где растет ребенок с инвалидностью. Услуги реабилитационного центра семья получает с 2019 года. В прошлом году впервые воспользовались услугами на дому. Сейчас проходят уже второй курс. Три часа с девочкой занимаются психолог, логопед и специалист по лечебно-физической культуре. У ребенка отмечается положительная динамика в психоэмоциональном состоянии, она стала более коммуникабельной, эмоционально отзывчивой. «В прошлом году летом к нам первый раз приезжала эта бригада, это очень удобно, нам тяжело ездить в сам центр, в другой город. Для нас такая бригада стала настоящим спасением. Специалисты показывают, объясняют, что и как надо делать. Ребенок всегда улыбается им, мы рады нашей бригаде», - поделилась мама ребенка, Любовь Абдусаттарова.

Фото: департамент информационной политики СО