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30 июля в учреждениях Службы крови Самарской области пройдет рабочая суббота!



Предварительно записываться на рабочую субботу НЕ НУЖНО. Просто приходите в часы приема доноров в учреждения Службы крови Самарской области с оригиналом паспорта РФ.



В рабочую субботу можно будет сдать только кровь.

Прием доноров в рабочую субботу осуществляется в Самаре, Тольятти и Сызрани:

- г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156. Прием доноров с 8.00 до 12.00

- г. Тольятти, Московский проспект, 19. Прием доноров с 7.30 до 11.30

- г.о. Сызрань, ул. Солнечная, 40. Прием доноров с 8.00 до 12.00.

