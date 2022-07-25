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В учреждениях Службы крови Самарской области пройдет рабочая суббота
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В учреждениях Службы крови Самарской области пройдет рабочая суббота

25 июля 2022 19:47
164
В рабочую субботу можно будет сдать только кровь.

30 июля в учреждениях Службы крови Самарской области пройдет рабочая суббота!

Предварительно записываться на рабочую субботу НЕ НУЖНО. Просто приходите в часы приема доноров в учреждения Службы крови Самарской области с оригиналом паспорта РФ. 

В рабочую субботу можно будет сдать только кровь.

Прием доноров в рабочую субботу осуществляется в Самаре, Тольятти и Сызрани:

 - г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156. Прием доноров с 8.00 до 12.00
 - г. Тольятти, Московский проспект, 19. Прием доноров с 7.30 до 11.30
 - г.о. Сызрань, ул. Солнечная, 40. Прием доноров с 8.00 до 12.00.
 

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