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Все фельдшерско-акушерские пункты Самарского региона подключены к сети Интернет

28 октября 2022 10:59
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Все фельдшерско-акушерские пункты Самарского региона подключены к сети Интернет

В настоящее время  в рамках  национального проекта «Здравоохранение» в Самарской области к сети Интернет подключены  все действующие 475 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию единого цифрового контура, развитию информационных сервисов для пациентов и медицинских работников. 

Большая часть фельдшерско-акушерских пунктов подключена по волоконно-оптической линии связи. Остававшиеся до недавнего времени без связи ФАПы в октябре этого года подключены к сети Интернет с помощью беспроводных технологий. 

С наличием Интернета и компьютеров медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов получил доступ к Единой медицинской информационно-аналитической системе Самарской области на своих рабочих местах. 

«Система ЕМИАС обеспечивает быстрый защищенный документооборот, здесь же ведется запись на приём к врачу в электронном виде, удалённая запись из одних медицинских организаций в другие, формируются электронные медицинские карты, ведется персонифицированный учёт оказания медицинских услуг, формирование отчётности.  Также теперь все фельдшеры могут выписывать электронные рецепты. С внедрением телемедицинских консультаций стало возможным в кратчайшие сроки получить квалифицированную помощь в режиме видеоконференцсвязи. Подключение к Интернету и современные технологии позволяют передавать и автоматически обрабатывать результаты ЭКГ, сокращая срок принятия оперативных решений, необходимых для сохранения здоровья и жизни наших пациентов», - отметил заместитель министра – руководитель департамента информатизации и организационной деятельности Павел Золотарев.

 

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Здравоохранение
Все фельдшерско-акушерские пункты Самарского региона подключены к сети Интернет
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