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Врачи Сергиевской больницы получили повышенные единовременные выплаты

17 января 2022 22:08
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Размер единовременных выплат для специалистов, трудоустроившихся по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения, был увеличен до 200 тысяч рублей.

В 2021 году два врача и пять средних медицинских работников, трудоустроившиеся в Сергиевскую центральную районную больницу по наиболее востребованным специальностям, получили повышенные единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области действуют меры социальной поддержки врачей и средних медицинских работников. В этом году по поручению губернатора Дмитрия Азарова размер единовременных выплат для специалистов, трудоустроившихся по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения, был увеличен до 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей выплата составляет 300 000 рублей.

Среди специалистов Сергиевской больницы, получивших повышенные «подъемные», — врач-терапевт Анжелика Щербинина.

«Работая в Сергиевской больнице, я прохожу прекрасную «школу» как терапевт. В первые месяцы, признаюсь, было нелегко. Я сразу погрузилась в оказание помощи пациентам инфекционного госпиталя, — рассказала Анжелика Валерьевна. — Но со временем набралась опыта, стала лучше разбираться в тяжелых случаях болезни. Сейчас работаю в терапевтическом отделении, но подключаюсь, когда требуется моя помощь пациентам с COVID-19. Коллеги помогают и советом, и делом».

В 2022 году руководство больницы планирует привлечь больше представителей наиболее востребованных и дефицитных специальностей.

«Привлечение новых специалистов — одно из приоритетных направлений нашей работы, — отметил главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин. — В этом нам помогают меры государственной и региональной поддержки. Надеемся, в будущем эта программа также позволит нам пополнить коллектив больницы средними медицинскими работниками», сообщают в пресс-службе минздрава СО.

 

Фото из открытых источников

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Здравоохранение
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